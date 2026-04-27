نجحت النجمة شيرين عبدالوهاب في تصدر قائمة الأكثر مشاهدة على موقع يوتيوب، بعد طرح أحدث أغنياتها الجديدة "الحضن شوك"، التي تجاوزت حاجز المليون مشاهدة خلال 24 ساعة فقط، لتحتل المركز الأول وسط تفاعل كبير من جمهورها.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الكثيرون بإحساس شيرين في الأغنية، حيث وصفها البعض بأنها عودة قوية تحمل طابعًا من الألم والتعافي في آن واحد.

تفاصيل أغنية الحضن شوك

تعاونت شيرين في "الحضن شوك" مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي للمرة الثالثة، حيث سبق أن قدم لها أعمالًا ناجحة، منها أغنيتي "بتمنى أنساك" و"عسل حياتي" في ألبومها السابق بينما تولى التوزيع والمكساج والماستر توما، ليخرج العمل بشكل فني مميز.

شيرين تكشف معاناتها أثناء الغناء

يذكر أن المطربة شيرين عبدالوهاب تحدثت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب بعد أزمتها الصحية، ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، عن حالتها عندما دخلت الاستوديو لتسجيل أغنية "الحضن شوك" وقالت: "إيديا كانت متلجة، ووقفت أمام الميكروفون وغنيت مغمضة العينين".

