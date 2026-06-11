أعلنت الجهة المنظمة لحفل المطربة اللبنانية إليسا والمطرب تامر عاشور عن تطور جديد بشأن الحفل المقرر إقامته يوم 25 يونيو الجاري.

وكشفت الجهة المنظمة أن تذاكر الحفل، المقام في أحد فنادق منطقة مدينة نصر، نفدت بالكامل.

كواليس تحذير جمهور حفل إليسا وتامر عاشور

وحذرت إدارة الفندق المنظمة للحفل من التعامل مع جهات أو أفراد غير معتمدين بيع التذاكر، بعد اكتشافها تحايل البعض على رواده، ووصول شكاوى بشأنها.

وأكدت مصادر من الجهة المنظمة في تصريحات لـ"مصراوي"، أن هناك طريقتين فقط للحجز؛ إما مباشرة عبر مكتب الحجز في مقر الفندق المقام به الحفل، أو عبر رقم خاص على أحد تطبيقات الدفع الإلكتروني المعتمدة.

تبدأ أسعار تذاكر الحفل من 25 ألف جنيه مصري، وتشمل وجبة عشاء فاخرة للحضور.

تفاصيل فقرات حفل تامر عاشور وإليسا

ويقدم المطرب تامر عاشور مجموعة من أغانيه في أولى فقرات الحفل، في حين تقدم المطربة اللبنانية الفاصل الغنائي الثاني.

وتستعد إليسا لطرح الألبوم رقم 14 في مشوارها الفني، ويضم أغنية من ألحان الراحل محمد رحيم، وكلمات الشاعر أحمد المالكي.

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