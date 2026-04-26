أحيت الفنانة رانيا فريد شوقي ذكرى ميلاد شقيقتها المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، بكلمات مؤثرة عبرت فيها عن اشتياقها لها.

ونشرت رانيا صورة أرشيفية تجمعها بشقيقتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وكتبت: "النهاردة عيد ميلاد ناهد فريد شوقي.. وحشتيني أوي يا أختي، ودايمًا حاضرة في قلوبنا بقفشاتك وحكاياتك وضحكتك الحلوة حتى في عز المرض.. عيدك في الجنة يا حبيبتي".

رحيل ناهد فريد شوقي

ورحلت ناهد فريد شوقي بعد مسيرة فنية حافلة، قدّمت خلالها عددًا من الأعمال البارزة، من بينها مسلسل "حديث الصباح والمساء" و"الملك فاروق"، إلى جانب أفلام مثل "من نظرة عين" و"امرأة هزت عرش مصر" و"يا دنيا يا غرامي".

آخر أعمال رانيا فريد شوقي

وكانت آخر مشاركات رانيا فريد شوقي ظهورها كضيفة شرف في مسلسلي "الأميرة ظل حيطة" و"حسبة عمري" خلال موسم رمضان 2025، فيما غابت عن دراما رمضان 2026.

