إعلان

وفاة أحمد خليفة بطل مسلسل باب الحارة.. تعرف على مسيرته الفنية

كتب : نوران أسامة

03:09 م 26/04/2026

الفنان أحمد خليفة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية الفنان أحمد خليفة، أحد أبرز فناني سوريا، عن عمر يناهز 81 عامًا، تاركًا إرثًا فنيًا كبيرًا في الدراما السورية.

ونعت نقابة الفنانين السوريين الراحل عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، وجاء في بيانها: "فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعى إليكم وفاة الزميل الفنان القدير أحمد خليفة، وسنوافيكم لاحقًا بموعد التشييع والدفن وموعد العزاء. إنا لله وإنا إليه راجعون".

من هو أحمد خليفة؟

وُلد أحمد مهدي خليفة في دمشق عام 1945 داخل أسرة بسيطة، وبدأ مشواره الفني في ستينيات القرن الماضي.

عُرف بصوته المميز إذ كان يرفع الأذان متطوعًا في مسجد باب الفرج بدمشق لسنوات طويلة، إلى جانب مسيرته الفنية.

اشتهر بدوره في مسلسل باب الحارة إذ قدم شخصية أبو أحمد، والذي رسخ حضوره في ذاكرة جمهوره.

شارك في بطولة مسلسل يوميات مدير عام وكذلك مسلسل ليالي الصالحية، ومسلسل يوميات جميل وهناء.

اقرأ أيضًا:
شيرين عبد الوهاب توجه رسالة خاصة لهاني شاكر بعد أزمته الصحية

ندى موسى توثق كواليس رحلتها في جبال الألب

تركي آل الشيخ يعلن انطلاق تصوير فيلم SOY بمشاركة نجوم تركيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الكهرباء توضح أسباب انقطاع عدادات الدفع المسبق وطرق تفاديه
أخبار مصر

الكهرباء توضح أسباب انقطاع عدادات الدفع المسبق وطرق تفاديه
أبهرت لجنة التحكيم.. تتويج إيلي كوركوران بلقب ملكة جمال ويلز 2026
الموضة

أبهرت لجنة التحكيم.. تتويج إيلي كوركوران بلقب ملكة جمال ويلز 2026
"ملكة المشاعر".. الجمهور يشيد بأغنية "الحضن شوك" لـ شيرين عبدالوهاب
موسيقى

"ملكة المشاعر".. الجمهور يشيد بأغنية "الحضن شوك" لـ شيرين عبدالوهاب
ما تفسير الإحساس بالأشياء قبل حدوثها؟- اعرف السر
علاقات

ما تفسير الإحساس بالأشياء قبل حدوثها؟- اعرف السر
تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
اقتصاد

تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟