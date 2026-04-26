رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية الفنان أحمد خليفة، أحد أبرز فناني سوريا، عن عمر يناهز 81 عامًا، تاركًا إرثًا فنيًا كبيرًا في الدراما السورية.

ونعت نقابة الفنانين السوريين الراحل عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، وجاء في بيانها: "فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعى إليكم وفاة الزميل الفنان القدير أحمد خليفة، وسنوافيكم لاحقًا بموعد التشييع والدفن وموعد العزاء. إنا لله وإنا إليه راجعون".

من هو أحمد خليفة؟

وُلد أحمد مهدي خليفة في دمشق عام 1945 داخل أسرة بسيطة، وبدأ مشواره الفني في ستينيات القرن الماضي.

عُرف بصوته المميز إذ كان يرفع الأذان متطوعًا في مسجد باب الفرج بدمشق لسنوات طويلة، إلى جانب مسيرته الفنية.

اشتهر بدوره في مسلسل باب الحارة إذ قدم شخصية أبو أحمد، والذي رسخ حضوره في ذاكرة جمهوره.

شارك في بطولة مسلسل يوميات مدير عام وكذلك مسلسل ليالي الصالحية، ومسلسل يوميات جميل وهناء.

