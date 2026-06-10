نعى الفنان أحمد السعدني الفنان القدير عبد العزيز مخيون، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد صراع مع أزمة صحية استدعت نقله إلى أحد مستشفيات ، حيث مكث داخل العناية المركزة خلال الأيام الأخيرة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكتب السعدني عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "كان إنسانًا وفنانًا نادرًا، تعلمت منه الكثير.. رحم الله الفنان الكبير عبد العزيز مخيون وألهم أهله ومحبيه جميعًا الصبر والسلوان".

وفاة عبدالعزيز مخيون

يذكر أن عبدالعزيز مخيون تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية، تدهورت على إثرها حالته الصحية، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم.

وشُيّع جثمانه مساء الأربعاء من المسجد الكبير بقرية زكي أفندي القبلية التابعة لمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، فيما تستقبل أسرته العزاء بالقرية.

جنازة عبد العزيز مخيون

شيع أهالي محافظة البحيرة، اليوم، جثمان الفنان القدير عبدالعزيز مخيون إلى مثواه الأخير، حيث احتشد أبناء المحافظة لتوديع أحد أبرز رموزها الفنية.

وأُقيمت صلاة الجنازة وسط حضور واسع من الأهالي ومحبي الفنان الراحل، الذين حرصوا على المشاركة في الوداع الأخير تعبيرًا عن تقديرهم لمسيرته الطويلة ومكانته الكبيرة في قلوبهم.

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