إعلان

أحمد السعدني ينعى عبدالعزيز مخيون: "كان إنسانًا وفنانًا نادرًا"

كتب : معتز عباس

09:47 م 10/06/2026

أحمد صلاح السعدني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نعى الفنان أحمد السعدني الفنان القدير عبد العزيز مخيون، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد صراع مع أزمة صحية استدعت نقله إلى أحد مستشفيات ، حيث مكث داخل العناية المركزة خلال الأيام الأخيرة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكتب السعدني عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "كان إنسانًا وفنانًا نادرًا، تعلمت منه الكثير.. رحم الله الفنان الكبير عبد العزيز مخيون وألهم أهله ومحبيه جميعًا الصبر والسلوان".

وفاة عبدالعزيز مخيون

يذكر أن عبدالعزيز مخيون تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية، تدهورت على إثرها حالته الصحية، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم.

وشُيّع جثمانه مساء الأربعاء من المسجد الكبير بقرية زكي أفندي القبلية التابعة لمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، فيما تستقبل أسرته العزاء بالقرية.

جنازة عبد العزيز مخيون

شيع أهالي محافظة البحيرة، اليوم، جثمان الفنان القدير عبدالعزيز مخيون إلى مثواه الأخير، حيث احتشد أبناء المحافظة لتوديع أحد أبرز رموزها الفنية.

وأُقيمت صلاة الجنازة وسط حضور واسع من الأهالي ومحبي الفنان الراحل، الذين حرصوا على المشاركة في الوداع الأخير تعبيرًا عن تقديرهم لمسيرته الطويلة ومكانته الكبيرة في قلوبهم.

احمد السعدني على فيسبوك

اقرأ أيضا:

دنيا سمير غانم تبكي خلال مراسم تجديد تعيينها سفيرة للنوايا الحسنة- صور

منة عرفة بإطلالة صيفية أمام الأهرامات.. والجمهور يغازلها - صور

أحمد السعدني عبدالعزيز مخيون نجوم الفن

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"ضحكتك في الجنة يا زيزو" صلاح عبدالله يطلب الدعاء لـ عبدالعزيز مخيون
زووم

"ضحكتك في الجنة يا زيزو" صلاح عبدالله يطلب الدعاء لـ عبدالعزيز مخيون
دنيا سمير غانم تبكي خلال مراسم تجديد تعيينها سفيرة للنوايا الحسنة- صور
زووم

دنيا سمير غانم تبكي خلال مراسم تجديد تعيينها سفيرة للنوايا الحسنة- صور
منة عرفة بإطلالة صيفية أمام الأهرامات.. والجمهور يغازلها - صور
زووم

منة عرفة بإطلالة صيفية أمام الأهرامات.. والجمهور يغازلها - صور
انتصار السيسي تشيد بدور متطوعي الهلال الأحمر المصري في دعم غزة
أخبار مصر

انتصار السيسي تشيد بدور متطوعي الهلال الأحمر المصري في دعم غزة
بالصور.. أول ظهور لوائل جمعة في الأهلي بعد توليه منصب مدير الكرة
رياضة محلية

بالصور.. أول ظهور لوائل جمعة في الأهلي بعد توليه منصب مدير الكرة

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

* "حرب الاختصاصات" تشتعل بين الصحة وسلامة الغذاء.. ماذا يحدث؟ (مستندات)
منها على النايل سات.. قائمة القنوات المجانية الناقلة لكأس العالم 2026