أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن الهبوط الملحوظ في أسعار الدواجن وبيض المائدة يعود في جوهره إلى طبيعة هذه المنتجات الحيوية التي تدار حركتها صعودًا وهبوطًا بموجب قانون العرض والطلب، لافتا إلى أن هذه السلع الطازجة تُستهلك وتُتداول بشكل يومي وفوري دون إبطاء.

طبيعة السلع وآليات السوق الحرة

قال "الزيني" خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، إن السلع الحية والطازجة كالبيض والدجاج تمتاز بمرونة فائقة وسرعة تأثر بتقلبات السوق اليومية، موضحاً أن غياب إمكانية التخزين لفترات طويلة وقصر العمر التسويقي يجعل السعر مرآة حقيقية لحجم القوة الشرائية والمعروض اللحظي في الأسواق.

وأضاف نائب رئيس الاتحاد في هذا السياق: "الأسعار تتحرك بشكل ديناميكي للغاية؛ فإذا تزايد الطلب أو قل المعروض ترتفع القيمة، والعكس صحيح، وما نشهده اليوم من تراجع هو نتاج مباشر لزيادة الإتاحة في الأسواق وليس لأي أسباب أخرى".

قفزة إنتاجية واستقرار في المدخلات

كشف الدكتور ثروت الزيني عن تسجيل طفرة إنتاجية كبيرة في قطاع بيض المائدة خلال العام الجاري، حيث سجلت معدلات الإنتاج نمواً بنسبة بلغت 30% مقارنة بالعام المنصرم، مؤكداً أن السوق بات يستقبل يومياً تدفقات تتراوح ما بين 45 إلى 50 مليون بيضة.

وتابع موضحاً الأسباب الحقيقية وراء هذا الانتعاش: "الاستقرار الملحوظ في الإفراج عن الأعلاف وتوافر النقد الأجنبي اللازم للاستيراد كانا بمثابة الضوء الأخضر الذي حفز المربين وشجعهم على التوسع وضخ دورات إنتاجية جديدة بمدد أطول وأحجام أكبر".

استدامة التشغيل وتأمين المعروض

أردف الزيني أن انتظام العمل في حلقات الجدود والأصول، وصولاً إلى أمهات البياض، ساهم بقوة في خلق حالة من الاستدامة وتأمين سلاسل الإمداد، مما أفرز فائضاً كبيراً في المعروض انعكس بشكل إيجابي ومباشر على انخفاض الأسعار لصالح المستهلك النهائي.

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