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نسرين طافش تخطف الأنظار بفستان جريء على البحر (صور)

كتب : معتز عباس

07:51 م 10/06/2026 تعديل في 08:06 م
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    نسرين طافش تجلس أمام البحر (1)
  • عرض 8 صورة
    نسرين طافش تجلس أمام البحر (2)
  • عرض 8 صورة
    نسرين طافش تستمتع بالبحر (1)
  • عرض 8 صورة
    نسرين طافش تستمتع بالبحر (2)
  • عرض 8 صورة
    نسرين طافش تجلس أمام البحر (3)
  • عرض 8 صورة
    نسرين طافش تستمتع بالبحر (3)
  • عرض 8 صورة
    نسرين طافش

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خطفت الفنانة نسرين طافش الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، أثناء قضاء إجازة الصيف في إحدى المدن السياحية الساحلية الهامة.

تفاصيل إطلالة نسرين طافش

ونشرت نسرين مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها تجلس على البحر، ومرتدية فستان صيفي طويل وواسع وجريء، كشف عن جمالها، ليزيد من تفاعل المتابعين على إطلالتها.

وأثناء استمتاعها بأجواء البحر والصيف، نشرت نسرين طافش الصور وكتبت تعليقًا: "يا له من غروب ساحر ومهيب".

وشهدت إطلالة نسرين طافش، تفاعل واسع وكبير من رواد مواقع التواصل، الذين كتبوا: "القمر واحد بس"، "برنس الكون"، "قمر وجمال"، "جمالك مش عادي"، "نسرين القمر".

نسرين طافش في مسلسل "أنا وهو وهم"

تخوض نسرين طافش بطولة مسلسل "أنا وهو وهم" الذي كان مقررا عرضه في موسم دراما رمضان 2026، لكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت الذي حال دون استكمال التصوير، قصة وسيناريو وحوار نسرين طافش بمشاركة ورشة تأليف، ومن إخراج زهير قنوع.

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