ردت المطربة نادية مصطفى على ما وصفته التصريحات التي وصفتها بأنها أساءت لها، من قِبل رئيس الجالية المصرية في فرنسا صالح فرهود.

وعلقت نادية مصطفى، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، على الاتهامات التي وجهها لها رئيس الجالية، ومنها تأكيده في تصريحات صحفية أن معلوماتها عن حالة المطرب هاني شاكر غير صحيحة، وأنها تسعى وراء "التريند".

تفاصيل رد نادية مصطفى على صالح فرهود

وكتبت نادية: "ولو أن الوقت مش مناسب، للأسف فوجئت بتصريحات غير دقيقة ومسيئة صدرت من رئيس الجالية المصرية في فرنسا يتهمني فيها بالسعي وراء التريند، وحقيقة شر البلية ما يضحك، نادية مصطفى تسعى للتريند!".

وتابعت: "أولاً: قيمتي محفوظة ولا أنتظرك حتى تعطيني قيمتي. ثانياً: أنا لست بحاجة لتريند ولم أسعَ يوماً له. ثالثاً: هل يمكن أن أسعى لتريند على حساب حالة إنسانية صعبة تخص أخي وعشرة عمري الفنان الكبير هاني شاكر؟".

وأوضحت: "أود أن أوضح بكل احترام وبمنتهى الحزم، أن كل ما صرحت به على صفحتي الخاصة لم يكن من وحي خيال أو اجتهاد شخصي، بل هو نقل أمين لما يصلني بشكل مباشر من السيدة الفاضلة نهلة توفيق زوجته وأختي، والتي أنا على تواصل دائم ومستمر معها وكأنني بينهم لحظة بلحظة، وأي كلمة خرجت مني كانت بمراجعتها الكاملة وتأكيدها".

موقف زوجة هاني شاكر من تصريحات رئيس الجالية المصرية في فرنسا



وكشفت نادية مصطفى، في منشورها، عن موقف زوجة هاني شاكر من تصريحات "فرهود"، قائلة: "أما ما قيل عني فهو أمر لن يمر مرور الكرام، وكل إنسان مسؤول عن كلمته وسيُحاسب عليها".

وأضافت: "أؤكد أن السيدة نهلة توفيق في غاية الاستياء مما تم تداوله، وتشدد على أن هذا الشخص لم يتواصل معها إطلاقاً، ولا مع نجلها شريف، ولا حتى مع القنصلية، وهو ما يضع علامات استفهام كبيرة حول مصداقية ما يدّعيه".

واختتمت: "الأمر الأكثر غرابة هو التناقض الواضح في تصريحاته، فكيف يدّعي أن هناك تعتيماً ولا توجد معلومات، وفي نفس الوقت يخرج ليتحدث وكأنه يملك تفاصيل مؤكدة؟ كفى عبثاً بمشاعر الناس وكفى استغلالاً للأزمات الإنسانية لتحقيق الظهور".

واشتعلت الأزمة عقب التصريحات التي أطلقها رئيس الجالية المصرية في فرنسا، صالح فرهود، في مداخلة تليفزيونية عن حالة المطرب هاني شاكر الصحية، ما دفع نادية مصطفى للرد لتوضيح الحقائق، مؤكدة أن معلوماته لا أساس لها من الصحة، ولا تعكس الحقيقة، وتتضمن اجتهادات شخصية بعيدة عن أسرة الفنان أو الجهات الرسمية.

