دخل المطرب الشعبي محمود الليثي قوائم "تريند" محرك البحث جوجل، وذلك بعدما كشفت المطربة شيرين عبدالوهاب عن دوره الكبير في مساعدتها خلال الأزمة التي عانت منها مؤخراً، وكانت سبباً في غيابها عن الساحة الفنية.

وتحدثت شيرين عبدالوهاب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، عن محمود الليثي قائلة: "أنا مشفتش حد بيحب حد كده، هو مش مضطر يعمل كده، كان بيدعي لي في كل ركعة صلاة، الدنيا لسه فيها ناس محترمة".

وتابعت: "كان فاتح لي بيته، وبعت جاب عفش عشان يفرش لي شقة عشان أبقى قاعدة وسط عيلته". ومن جانبه، علق محمود الليثي قائلاً: "أعرف شيرين عبدالوهاب من 30 سنة، مش قادر أقول لما كلمتني وقالت لي عايزة أشوفك، سبت اللي في إيديا وجريت عليها، قلت لها أنا فداكي مستقبلي وعمري وحياتي أحطها قدامك، بس ترجعي لنا منورة وتبقي زي ما أنتي".

وانضمت شيرين عبدالوهاب إلى قائمة المطربين والمطربات الذين حرص محمود الليثي على دعمهم في مواقف مختلفة، وهو ما نرصده في التقرير التالي:

سعد الصغير

حرص المطرب محمود الليثي على حضور جلسة محاكمة المطرب سعد الصغير، لدعمه ومساندته، ووجه رسالة دعم له في محبسه قائلاً: "يا رب ما يشمت فيك حد"، داعياً له بالخروج من هذه المحنة.

بوسي

قدم المطرب الشعبي محمود الليثي الدعم إلى المطربة بوسي، خلال أزمة صدور أحكام قضائية ضدها في قضايا شيكات بدون رصيد. وتفاعل الليثي مع صور نشرتها بوسي عبر حسابها على "إنستجرام" عقب انتهاء أزمتها، وعلق قائلاً: "البقلاوة روحي"، لترد عليه: "روح البقلاوة".

أسرة إسماعيل الليثي

أعلن محمود الليثي عن مساندته لأسرة المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي، الذي رحل عن عالمنا إثر حادث سير مأساوي.

عصام صاصا

حرص محمود الليثي على دعم مؤدي أغاني المهرجانات عصام صاصا، عقب صدور حكم ضده بالحبس في قضية دهس شاب بالسيارة. وطرح الليثي في نفس الفترة عبر موقع "يوتيوب" أغنية بمشاركة صاصا حملت عنوان "سيبك من اللي خلع".







