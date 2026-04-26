إعلان

أصالة نصري تخطف الأنظار بإطلالة "أوف شولدر" في أحدث حفلاتها

كتب : نوران أسامة

01:12 م 26/04/2026 تعديل في 01:26 م
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    أصالة نصري تتألق في حفلها في باريس (1)
  • عرض 5 صورة
    إطلالة أصالة في حفلها في باريس
  • عرض 5 صورة
    بفستان أنيق أصالة نصري تتألق في حفلها الأخير
  • عرض 5 صورة
    أصالة نصري تتألق في حفلها في باريس (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت المطربة أصالة نصري جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على موقع "إنستجرام" صورًا من حفلها الذي أُقيم أمس 25 أبريل في العاصمة الفرنسية باريس والذي شهد حضورًا كبيرًا من الجمهور العربي والأوروبي.

وقدمت أصالة خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة، وسط تفاعل واسع من الحضور الذي تفاعل معها بشكل كبير.

تفاصيل إطلالة أصالة

تألقت أصالة نصري بإطلالة أنيقة وجذابة، إذ ارتدت فستانًا أبيض أوف شولدر ومزين بتفاصيل لافتة، مع قفازات حمراء، واعتمدت مكياجًا ناعمًا أبرز ملامحها.

آخر أعمال أصالة

يذكر أن آخر أعمال أصالة نصري كان ألبومها الغنائي "ثم أنا"، الذي طرحت منه عددًا من الأغاني خلال عام 2026، إلى جانب مجموعة من الأغاني المنفردة التي حققت تفاعلًا واسعًا من الجمهور.


ومن أبرز ألبومات أصالة مؤخرًا: ألبوم ضريبة البعد، الذي حقق نجاحًا واسعًا وضم مجموعة من الأغاني، مثل "كلام فارغ" و"ضريبة البعد" و"اكتفاء بالنفس" و"ما وحشتكش"

وشارك في الألبوم عدد من أبرز الشعراء والملحنين، من بينهم محمود عليم، منة القيعي، مصطفى حدوتة، أحمد المالكي، والملحن الراحل محمد عبدالمجيد.

أحدث الموضوعات

أستاذ بالقومي للبحوث يرد على جدل نظام الطيبات: هل يغني عن الأدوية؟
صور خلسة وانتهاك خصوصية.. تفاصيل إحالة متهم للمحاكمة في واقعة ريهام عبدالغفور
حوادث وقضايا

بـ12 رصاصة.. تفاصيل مقتل ملكة جمال المكسيك على يد حماتها
حوادث وقضايا

تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
اقتصاد

ما تفسير الإحساس بالأشياء قبل حدوثها؟- اعرف السر
علاقات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

