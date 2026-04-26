شاركت المطربة أصالة نصري جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على موقع "إنستجرام" صورًا من حفلها الذي أُقيم أمس 25 أبريل في العاصمة الفرنسية باريس والذي شهد حضورًا كبيرًا من الجمهور العربي والأوروبي.

وقدمت أصالة خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة، وسط تفاعل واسع من الحضور الذي تفاعل معها بشكل كبير.

تفاصيل إطلالة أصالة

تألقت أصالة نصري بإطلالة أنيقة وجذابة، إذ ارتدت فستانًا أبيض أوف شولدر ومزين بتفاصيل لافتة، مع قفازات حمراء، واعتمدت مكياجًا ناعمًا أبرز ملامحها.

آخر أعمال أصالة

يذكر أن آخر أعمال أصالة نصري كان ألبومها الغنائي "ثم أنا"، الذي طرحت منه عددًا من الأغاني خلال عام 2026، إلى جانب مجموعة من الأغاني المنفردة التي حققت تفاعلًا واسعًا من الجمهور.



ومن أبرز ألبومات أصالة مؤخرًا: ألبوم ضريبة البعد، الذي حقق نجاحًا واسعًا وضم مجموعة من الأغاني، مثل "كلام فارغ" و"ضريبة البعد" و"اكتفاء بالنفس" و"ما وحشتكش"

وشارك في الألبوم عدد من أبرز الشعراء والملحنين، من بينهم محمود عليم، منة القيعي، مصطفى حدوتة، أحمد المالكي، والملحن الراحل محمد عبدالمجيد.

