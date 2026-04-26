كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن انطلاق تصوير فيلم SOY، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، ونشر صورة من استعدادات التصوير من خلال خاصية "القصص القصيرة".

تفاصيل فيلم SOY

يأتي الفيلم في إطار إنتاج مشترك يجمع بين تركيا والعالم العربي، وتتولى تنفيذه شركة 03 Medya بإشراف المنتج سانر آيار، ويتولى إخراجه المخرج الإيطالي ماكسيم ألكسندر.

ويشارك في بطولة العمل عدد من نجوم تركيا، من بينهم باريش أردوتش، توبا بويوكستون، تامر ليفنت، محمد يلماز، أوزجي أوزاجار، وأردال كوتشوك كومورجو.

تركي آل الشيخ يروج لـ مسلسل الأمير

وعلى جانب آخر، كان تركي آل الشيخ روّج مؤخرًا لـ مسلسل الأمير، وهو عمل درامي جديد من فكرته، يقوم ببطولته الفنان أحمد عز، ومن المقرر على أن يُعرض حصريًا عبر منصة شاهد MBC في عام 2027.

تدور أحداث مسلسل "الأمير" حول ضابط مصري يعيش بهوية مزدوجة داخل شبكة معقدة من الصراعات الدولية، إذ ينتحل شخصية أحد أخطر الإرهابيين المطلوبين، ومع تعثر مهمته السرية، يدخل في سباق مع الزمن لإحباط هجوم وشيك، في أجواء مليئة بالتشويق والأكشن، مع لمسة إنسانية تبرز علاقاته العائلية.

اقرأ أيضًا:

20 صورة..رانيا منصور توثق زيارتها إلى أسوان برحلة في النيل

ياسمين رئيس توجه رسالة غامضة: "آسفه يا ابني أنا اللي اخترتلك هذا الأب".. والجمهور يتساءل

شيرين عبدالوهاب توجه رسالة خاصة لهاني شاكر بعد أزمته الصحية

ندى موسى توثق كواليس رحلتها في جبال الألب