ميرهان حسين تخطف الأنظار بفستان أبيض أنيق في مهرجان هوليوود للفيلم العربي

كتب : معتز عباس

11:25 م 25/04/2026
    الفنانة ميرهان حسين
    ميرهان حسين
    ميرهان حسين (2)

تألقت الفنانة ميرهان حسين بإطلالة أنيقة خلال حضورها فعاليات مهرجان هوليوود للفيلم العربي، حيث خطفت الأنظار بإطلالة راقية كشفت عن جمالها
وشاركت ميرهان حسين جمهورها مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، ظهرت مرتدية فستان أبيض قصير مع لمسات جمالية بسيطة، ما أبرز جمالها الطبيعي وأسلوبها الراقي.

كيف ظهرت ميرهان حسين؟

كما نشرت صورًا جمعتها بعدد من نجوم الفن، من بينهم النجمة ريهام عبدالغفور.، إلى جانب عدد من الفنانين المشاركين في المهرجان، وهم الفنانة مايان السيد، الفنان أحمد صلاح السعدني، الفنان هشام ماجد، الفنان مصطفى غريب.

وحازت الصور على تفاعل واسع من الجمهور، الذين أشادوا بإطلالة ميرهان حسين وأناقتها، وجاءت التعليقات، كالتالي: "تحفة الفستان"، "زي القمر"، "جميلة أوي"، "منورين"، "جميلات الفن".

ميرهان حسين تشارك في دراما رمضان 2026

شاركت الفنانة ميرهان حسين، في مسلسل "درش" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.
وشارك ببطولة المسلسل نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم مصطفى شعبان، سهر الصايغ، طارق النهري، محمد علي رزق، عايدة رياض، رياض الخولي، غادة طلعت، تأليف محمود حجاج، إخراج أحمد خالد أمين.

ميرهان حسين مهرجان هوليوود ريهام عبدالغفور مايان السيد

