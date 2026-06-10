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هنا الزاهد أمام البحر بإطلالة صيفية.. والجمهور يعلق- صور

كتب : هاني صابر

07:18 م 10/06/2026 تعديل في 08:06 م
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خطفت الفنانة هنا الزاهد، الأنظار إليها بإطلالة صيفية أنيقة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

أحدث ظهور لـ هنا الزاهد

ونشرت هنا، الصور التي ظهرت فيها أمام البحر، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلاله إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "القمر، جمال فرنسي بأصول مصرية، عسل، ما شاء الله، قمورة أوي، تحفة، ملكة جمال الكون".

هنا الزاهد تشارك في سفن دوجز

كانت آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد فيلم "Dogs7" الذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائي.

وتؤدي هنا الزاهد في الفيلم شخصية "رباب" وهى خطيبة الفنان أحمد عز ضمن الأحداث. ويعد الفيلم واحدا من أضخم الإنتاجات السينمائية في الشرق الأوسط، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والمغامرة حول منظمة إجرامية سرية ومهمات لضابط إنتربول.

ويشارك في بطولة فيلم "7 Dogs" كل من كريم عبدالعزيز، أحمد عز، مونيكا بيلوتشي، ناصر القصبي، وسلمان خان، وهو من قصة المستشار تركي آل الشيخ.

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هنا الزاهد فيلم سفن دوجز أحمد عز

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