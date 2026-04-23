فيديو| معجب يهدي آن هاثاواي نسخة من القرآن الكريم بعد قولها "ان شاء الله" بأحد اللقاءات..تعرف على التفاصيل

كتب : هاني صابر

06:36 م 23/04/2026
    النجمة ان هاثاواي
    معجب يهدي ان هاثاواي نسخة من القران الكريم
    ان هاثاواي تحمل نسخة من القران الكريم

فوجئت النجمة العالمية آن هاثاواي بأحد المعجبين وهو يهديها نسخة من القرآن الكريم أثناء العرض الخاص لفيلمها "The Devil Wears Prada 2" الذي أقيم في لندن استعدادا لعرضه بالسينمات حول العالم مطلع شهر مايو المقبل.

وانتشر مقطع فيديو من كواليس العرض الخاص ظهرت خلاله ان هاثاواي وهي تحيي جمهورها على الريد كاربت، لتفاجأ آن بأحد المعجبين وهو يهديها نسخة من القرآن الكريم وسط سعادة وفرحة آن هاثاواي.

وأهدى المعجب نسخة من القرآن الكريم للنجمة انهاثاواي، نظرا لأنها أجرت حوارا مؤخرا مجلة "People" وقالت في وسط حوارها أنها تتمنى أن تعيش عمرها بصحة جيدة وقالت عبارة "إن شاء الله"، لتتصدر بعدها محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.

كواليس فيلم "The Devil Wears Prada 2"

تدور أحداث الفيلم مع اقتراب ميراندا بريسلي من التقاعد، تجتمع مجددا مع آندي ساكس لمواجهة مساعدتها السابقة التي تحولت إلى منافسة إميلي تشارلتون.

والفيلم هو الجزء الثاني للفيلم الذي حمل نفس الاسم وعرض عام 2006، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا بإيرادات عالمية بلغت 326 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 35 مليون فقط، كما رشح الفيلم لجائزتي أوسكار هما "أفضل ممثلة في دور رئيسي"، و"أفضل تصميم ملابس".

أعمال تنتظر عرضها آن هاثاواي قريبا

تشارك النجمة آن هاثاواي بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم الدراما "The Odyssey" وسط نخبة من ألمع نجوم هوليوود والمقرر عرضه بالسينمات 17 يوليو المقبل.

كما تشارك بفيلم الرومانسية والغموض "Verity" والمقرر عرضه مطلع شهر أكتوبر المقبل.

اقرأ أيضا:
محمد فؤاد يوجه رسالة لـ هاني شاكر: بدعيلك من كل قلبي

خالد يوسف رئيس لجنة تحكيم بمهرجان "روتردام" وضيف شرف "عنابة"

آن هاثاواي ميريل ستريب لندن The Devil Wears Prada 2

فيديو قد يعجبك



