نشرت الفنانة رانيا يوسف صورًا من عطلتها الصيفية أثناء تواجدها في متحف دالي بمدينة فيغيراس في إسبانيا.

تفاصيل إطلالة رانيا يوسف

وشاركت رانيا يوسف متابعيها صورًا ومقاطع فيديو من الرحلة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة صيفية أنيقة، مرتدية فستانًا أزرق مزينًا بالورود، ونسّقت معه قبعة من القش.

ولاقى ظهورها تفاعلًا واسعًا من الجمهور، وجاءت بعض التعليقات على الصور كالتالي: "قمراية، "الفستان يجنن"، "كاريزما"، "ست الحلوين".

آخر أعمال رانيا يوسف الدرامية

وكانت آخر مشاركات رانيا يوسف في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "روج أسود"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وتدور أحداث المسلسل حول مجموعة من القصص المستوحاة من الواقع، تتناول قضايا نساء يواجهن تحديات ومشكلات في حياتهن الزوجية والعائلية، ويشارك في بطولته داليا مصطفى، لقاء الخميسي، غادة طلعت، أحمد جمال سعيد، كريم العمري، وهو من تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

