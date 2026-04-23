وثقت الفنانة انتصار رحلتها إلى باريس، حيث شاركت جمهورها صورًا من تواجدها في المدينة عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وعلّقت انتصار على الصور قائلة: "رحلة قصيرة في باريس"، لتتلقى تفاعلًا واسعًا من متابعيها.

تعليقات الجمهور

وجاءت أبرز التعليقات: "باريس نورت"، "جميلة من غير أي مجهود"، "حبيبتنا"، "قمر"، "يا بخت باريس"، "أجمل فنانة"، "وحشتينا".

مشاركة انتصار في دراما رمضان 2026

شاركت انتصار في موسم دراما رمضان 2026 بعدد من الأعمال، من بينها مسلسل "علي كلاي"، وقدمت خلاله شخصية "ألمظ"، إلى جانب أحمد العوضي، درة، محمد ثروت، يارا السكري، عصام السقا، رحمة محسن، ومحمود البزاوي.

كما ظهرت في مسلسل "الكينج" بدور "أم ياقوت"، بمشاركة محمد إمام، حنان مطاوع، عمرو عبدالجليل، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، وبسنت شوقي.

وشاركت أيضًا في مسلسل "فخر الدلتا" بدور "إحسان"، إلى جانب نخبة من النجوم، منهم أحمد رمزي، كمال أبو رية، خالد زكي، أحمد صيام، حنان يوسف، ونبيل عيسى.

