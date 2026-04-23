علق الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، على ما يتم تداوله بشأن الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك".

تعليق الفنان مصطفى كامل

وكتب مصطفى كامل: "والله العظيم عيب قوي.. أنا مش قادر أصدق إننا وصلنا لكده، أو بعض الناس وصلت للدرجة دي من ادعاء المعرفة والمتاجرة باسم فنان كبير".

وأضاف: "لا يوجد أحد ممن يدلون بتصريحات أو معلومات له علاقة من قريب أو من بعيد بأسرة الفنان هاني شاكر، وكل الأخبار والبيانات والصور المنتشرة غير حقيقية".

وتابع: "من يحب الفنان والإنسان هاني شاكر يدعوا له.. الحالة حرجة جدًا طبيًا، ولكن ربنا قادر على كل شيء".

ياسر قنطوش يحذر من الشائعات

يذكر أن المستشار القانوني ياسر قنطوش، المحامي الخاص بالفنان أصدر بيانًا حذر فيه من تداول الأخبار غير الدقيقة حول حالته الصحية، مؤكدًا ضرورة تحري الدقة، وأن نشر الشائعات يُعد مخالفة قانونية يعاقب عليها القانون.

