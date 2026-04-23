بعد نجاحها.. خروج الفنان محمد التاجي من غرفة العمليات

كتب : هاني صابر

01:00 ص 23/04/2026

الفنان محمد التاجي

أجرى الفنان محمد التاجي، الأربعاء، عملية جراحية داخل أحد المستشفيات.

وقال مصدر مقرب من محمد التاجي، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إنه خرج من غرفة العمليات بعد إجراء عملية ناجحة، وتم نقله لغرفة الرعاية لمتابعة الأطباء حالته بعد العملية.

وكان نجل شقيقة محمد التاجي، كتب عبر حسابه على فيسبوك: "دعواتكم لخالي حبيبي هو حاليا بيعمل عملية ومحتاج الدعوة بجد سلامتك ألف سلامة يا عسلية إن شاء الله ترجع بكرة لينا علشان اطلع عينك تاني لحد ما أخليك تقولي يا عم تامر باشا سمير".

يذكر أن، آخر أعمال الفنان محمد التاجي كان من خلال مسلسل "جودر2 – ألف ليلة وليلة" الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2025، وهو من تأليف أنور عبدالمغيث، إخراج إسلام خيري، وبطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، وليد فواز، تارا عماد، غادة طلعت، جيهان الشماشرجي، ووفاء عامر.

كما شارك في مسلسل "العتاولة 2" بطولة كوكبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم أحمد السقا، طارق لطفي، الذي عرض أيضا ضمن موسم دراما رمضان 2025.

