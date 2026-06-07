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بإطلالة جريئة.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

كتب : مروان الطيب

09:00 ص 07/06/2026
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    هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير (7)
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    هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير (6)
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    هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير (3)
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    هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير (2)
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    هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير (4)
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    هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير (1)

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خضعت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "فيسبوك".

ظهرت هيفاء في الصور مرتدية إطلالة أنيقة خطفت بها الأنظار وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

هيفاء وهبي تشعل أجواء حفله الأخير في مصر

أشعلت الفنانة هيفاء وهبي أجواء حفلها الخاص الذي أحيته منذ أيام في القاهرة وسط حضور جماهيري كبير.

نشرت هيفاء صورا من كواليس الحفل عبر صفحته على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تتفاعل مع جمهورها ومحبيها.

هيفاء وهبي تحتفل بإطلاق أغنيتها الجديدة "شو المطلوب"

احتفلت الفنانة هيفاء وهبي بإطلاق أحدث أغانيها هذا العام بعنوان "شو المطلوب"، التي طرحتها منذ أيام على طريقة الفيديو كليب وتلقى نجاحا ملحوظا.

نشرت هيفاء صورا من كواليس تصوير الأغنية عبر صفحتها على انستجرام وكتبت: "الحب، الطاقة، التفاعل مش طبيعي، سمعاكم كلكم وانتوا بتغنوا شو المطلوب، وشايفة الأغنية تريند حول العالم، لقد جعلتم هذه اللحظة أكبر مما تخيلنا".

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هيفاء وهبي شو المطلوب موسم الصيف حفلات غنائية

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