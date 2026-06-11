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ارتفع في 5 بنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

01:03 م 11/06/2026

سعر اليورو

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ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 11-6-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.



سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم



البنك الأهلي المصري: 59.85 جنيه للشراء، بزيادة 14 قرشًا، و60.12 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا.

بنك مصر: 59.92 جنيه للشراء، بزيادة 21 قرشًا، و60.19 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا.

بنك القاهرة: 59.85 جنيه للشراء، بزيادة 15 قرشًا، و60.12 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا.


بنك الإسكندرية: 59.85 جنيه للشراء، بزيادة 11 قرشًا، و60.12 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 59.93 جنيه للشراء، بزيادة 19 قرشًا، و60.21 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا.

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سعر اليورو بنك مصر البنك الأهلي المصري

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