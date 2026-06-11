ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 11-6-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.





سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم





البنك الأهلي المصري: 59.85 جنيه للشراء، بزيادة 14 قرشًا، و60.12 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا.



بنك مصر: 59.92 جنيه للشراء، بزيادة 21 قرشًا، و60.19 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا.



بنك القاهرة: 59.85 جنيه للشراء، بزيادة 15 قرشًا، و60.12 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا.





بنك الإسكندرية: 59.85 جنيه للشراء، بزيادة 11 قرشًا، و60.12 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا.



البنك التجاري الدولي: 59.93 جنيه للشراء، بزيادة 19 قرشًا، و60.21 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا.

