كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت تضرر القائمة على النشر من قيام أحد الأشخاص بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها بمحافظة البحيرة، حيث باشرت الفرق الفنية فحص المنشور وتحديد هوية المتورطين.

وتبين من خلال الفحص الأمني عدم ورود بلاغات رسمية في هذا الشأن قبل رصد المنشور، ونجحت القوات في تحديد هوية صاحبة المنشور وهي ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، وبسؤالها أفادت بقيام زوجها بالتعدي عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها بتاريخ 5 الجاري نتيجة خلافات زوجية نشبت بينهما.

ضبط المتهم واعترافات الإصابات المتبادلة بالبحيرة

ضبطت الأجهزة الأمنية المشكو في حقه، وتبين أنه "مالك محل"، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات الخلافات الأسرية، فيما اتهم زوجته بإحداث إصابته بسحجات في منطقة الرقبة خلال المشاجرة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.