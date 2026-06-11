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نيللي كريم عن "الفيل الأزرق 3": "متحمسة جدا والجزء مختلف تماما"

كتب : سهيلة أسامة

11:36 ص 11/06/2026

الفنانة نيللي كريم

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كشفت الفنانة نيللي كريم عن تفاصيل مشاركتها في الجزء الثالث من فيلم "لفيل الأزرق 3"، وذلك خلال لقائها مع ET بالعربي على هامش العرض الخاص لفيلمها الجديد "القصص" الذي أُقيم الثلاثاء الماضي.

تصريحات نيللي كريم

وقالت نيللي عن عودتها لتجسيد شخصية "لبنى" في فيلم "الفيل الأزرق": "متحمسة جدًا للجزء التالت والرابع كمان، أنا وكريم مشتغلناش مع بعض بقالنا شوية وأنا بحبه جدًا، وطبعًا مروان حامد وأحمد مراد لينا رصيد مع بعض من الجزء الأول والتاني".

وعن تطورات شخصية "لبنى" في الجزء الجديد، أضافت: "هتكون مفاجأة.. الجزء التالت مش شبه أي جزء خالص، وأنا ابتديت تصوير من 4 أيام".

العرض الخاص لفيلم "القصص"

وشهد العرض الخاص لـ فيلم "القصص" حضور عدد من أبطاله وصُنّاعه، من بينهم نيللي كريم، أمير المصري، أحمد كمال، شريف الدسوقي، كريم قاسم، عمرو عابد، المنتج محمد حفظي، والمخرج أبو بكر شوقي.

ومن المقرر طرح الفيلم في دور السينما المصرية يوم 17 يونيو الجاري، على أن يُعرض في مختلف الدول العربية اعتبارًا من 18 يونيو.

أحداث فيلم القصص

تدور أحداث فيلم القصص حول أحمد، وهو عازف بيانو شاب طموح تنشأ بينه وبين فتاة نمساوية علاقة صداقة عبر المراسلة، تتطور تدريجيًا إلى علاقة أعمق، وسط رحلة مليئة بالتقلبات العائلية والعاطفية، إلى جانب انعكاسات التغيرات الاجتماعية والسياسية التي شهدتها مصر حتى مطلع ثمانينيات القرن الماضي.

وجرى تصوير الفيلم بين القاهرة وفيينا، بمشاركة فريق عمل دولي يضم مدير التصوير وولفجانج ثالر، ومصممة الديكور هند عبد الرازق حيدر، والمونتير رولاند شتوتينجر، ومصممة الأزياء ريم العدل.

أبطال فيلم القصص

يشارك في بطولة "القصص" كل من نيللي كريم، كريم قاسم، أمير المصري، أحمد الأزعر، صبري فواز، خالد مختار، شريف الدسوقي، أحمد كمال، وأسامة عبد الله، والعمل من تأليف وإخراج أبو بكر شوقي.

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الفيل الأزرق 3 فيلم القصص نيللي كريم كريم عبدالعزيز

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