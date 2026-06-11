إعلان

تركي آل الشيخ يحتفل بنجاح 7 Dogs: "أكثر من 2 مليون تذكرة مباعة في 15 يوم"

كتب : سهيلة أسامة

12:22 م 11/06/2026

المستشار تركي آل الشيخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يواصل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الاحتفال بالنجاح الكبير الذي يحققه فيلم "7 Dogs" منذ انطلاق عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى.

ونشر آل الشيخ صورة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، كشف من خلالها أحدث أرقام الفيلم، والتي أظهرت تصدره قائمة الأفلام الأعلى مبيعا في السينما العربية.

تركي آل الشيخ يكشف إيرادات "7 Dogs" خلال 15 يوما
وجاء في الصورة: "الأعلى مبيعًا في السينما العربية"، بإيرادات بلغت 15,512,356 دولارا، ووصلت عدد التذاكر المباعة إلى 2,013,551 تذكرة خلال 15 يوما فقط من العرض.

أحداث فيلم "7 Dogs"

تدور أحداث فيلم "7 Dogs" حول "خالد العزازي"، عميل الإنتربول الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع "غالي أبو داود"، أحد أعضاء عصابة "الكلاب السبعة"، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، لتبدأ سلسلة من المواجهات والأزمات المعقدة.

أبطال فيلم "7 Dogs"

يشارك في بطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية، أبرزهم كريم عبدالعزيز، أحمد عز، النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي، إلى جانب عدد من النجوم العالميين.

إيرادات فيلم 7DOGS

اقرأ أيضًا:
ذكرى وفاة عبدالحي أديب.. كتب أكثر من 200 فيلم ورشح للأوسكار بـ"أم العروسة"

نيللي كريم عن "الفيل الأزرق 3": "متحمسة جدا والجزء مختلف تماما"

7 Dogs تركي آل اشيخ أحمد عز كريم عبدالعزيز

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"خطف وإجهاض في نص الليل".. الراقصة "شمس" تقدم بلاغا ضد سعد الصغير وصبري
حوادث وقضايا

"خطف وإجهاض في نص الليل".. الراقصة "شمس" تقدم بلاغا ضد سعد الصغير وصبري
كم تسجل أسعار سبائك BTC بالمصنعية اليوم؟
اقتصاد

كم تسجل أسعار سبائك BTC بالمصنعية اليوم؟

اتفرج ببلاش.. تردد القناة المجانية الناقلة لافتتاح كأس العالم 2026 على
كأس العالم 2026

اتفرج ببلاش.. تردد القناة المجانية الناقلة لافتتاح كأس العالم 2026 على
قبل انطلاق الامتحانات.. مراجعة التربية الوطنية للثانوية العامة 2026
مدارس

قبل انطلاق الامتحانات.. مراجعة التربية الوطنية للثانوية العامة 2026
تحرك عاجل من الزمالك بعد الحكم الصادم من فيفا
رياضة محلية

تحرك عاجل من الزمالك بعد الحكم الصادم من فيفا

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

المكسيك

المكسيك

- -

22:00

جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد هبوط الأسعار.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ خبراء يجيبون
* "حرب الاختصاصات" تشتعل بين الصحة وسلامة الغذاء.. ماذا يحدث؟ (مستندات)
منها على النايل سات.. قائمة القنوات المجانية الناقلة لكأس العالم 2026