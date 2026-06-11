يواصل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الاحتفال بالنجاح الكبير الذي يحققه فيلم "7 Dogs" منذ انطلاق عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى.

ونشر آل الشيخ صورة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، كشف من خلالها أحدث أرقام الفيلم، والتي أظهرت تصدره قائمة الأفلام الأعلى مبيعا في السينما العربية.

تركي آل الشيخ يكشف إيرادات "7 Dogs" خلال 15 يوما

وجاء في الصورة: "الأعلى مبيعًا في السينما العربية"، بإيرادات بلغت 15,512,356 دولارا، ووصلت عدد التذاكر المباعة إلى 2,013,551 تذكرة خلال 15 يوما فقط من العرض.

أحداث فيلم "7 Dogs"

تدور أحداث فيلم "7 Dogs" حول "خالد العزازي"، عميل الإنتربول الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع "غالي أبو داود"، أحد أعضاء عصابة "الكلاب السبعة"، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، لتبدأ سلسلة من المواجهات والأزمات المعقدة.

أبطال فيلم "7 Dogs"

يشارك في بطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية، أبرزهم كريم عبدالعزيز، أحمد عز، النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي، إلى جانب عدد من النجوم العالميين.

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