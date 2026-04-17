أول تعليق من الفنان مينا أبو الدهب بعد زواجه بفتاة من خارج الوسط الفني-

خطفت الفنانة مي عزالدين، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت مي عزالدين، الصور التي ظهرت فيها مرتدية تيشيرت صيفي ونظارة شمسية، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

تعليقات الجمهور على أحدث ظهور لـ مي عزالدين

وجاءت بعض تعليقات الجمهور على إطلالتها، كالتالي: "جميلة، قمر أوي، عسل جدا، جميلة الجميلات، ربنا ما يحرمنت من ضحكتك وطلتك القمر".

مي عزالدين تشارك ببطولة مسلسل "قبل وبعد"

وتنتظر مي عزالدين استئناف تصوير مسلسلها "قبل وبعد" الذي كان من المقرر أن تخوض من خلاله المنافسة في موسم دراما رمضان 2026، إلا أنه خرج في اللحظات الأخيرة.

وعلقت مي عزالدين على خروجه من المنافسة وقتها، وكتبت عبر حسابها على "إنستجرام": "نظرا لضيق الوقت، قررنا أنا وفريق القائمين على العمل تأجيل مسلسل (قبل وبعد) علشان نعمله كويس وياخذ وقته في التحضير ونقدم حاجة تليق بالمشاهد".

مي عزالدين بطلة مسلسل "قلبي ومفتاحه"

كانت آخر مشاركات مي عزالدين بمسلسل "قلبي ومفتاحه" بطولة آسر ياسين، أشرف عبد الباقي، دياب، أحمد خالد صالح، تأليف وإخراج تامر محسن.

