حضرت الفنانة يسرا ، حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، الذي أقيم مساء أمس الخميس بمنطقة الأهرامات، بحضور كوكبة من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة.

يسرا توجه رسالة لـ عمرو دياب بحفل زفاف ابنة السعدي

وظهرت يسرا على المسرح عقب صعود المطرب عمرو دياب وأمسكت بـ"المايك"، قائلة: "هو فيه أعظم من عمرو؟".

نجوم الفن بحفل زفاف ابنة محمد السعدي

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل زفاف ابنة السعدي، بينهم عمرو سعد وباسم سمرة وكريم عبدالعزيز ومحمد رمضان وأحمد سعد وخالد النبوي وياسمين عبد العزيز وياسمين صبري ونسرين إمام ولميس الحديدي وعمرو الليثي والمؤلف أحمد مراد والسيناريست عبد الرحيم كمال.

وغنت المطربة أنغام والمطرب محمد حماقي في فقرات فردية بحفل زفاف ابنة السعدي قبل صعود النجم عمرو دياب.

وكان المنتج محمد السعدي، قد احتفل خلال الأيام الماضية بعقد قران ابنته "عهد" بحضور الداعية مصطفى حسني في أجواء عائلية، وشهدت مراسم عقد القران حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين.

