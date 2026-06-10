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"مع السلامة يا صديقي الغالي".. محمود سعد ينعى الفنان عبدالعزيز مخيون

كتب : سهيلة أسامة

01:43 م 10/06/2026

الإعلامي محمود سعد

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نعى الإعلامي محمود سعد الفنان الراحل عبدالعزيز مخيون، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، استدعت نقله إلى أحد مستشفيات.

ماذا قال محمود سعد عن عبدالعزيز مخيون

وكتب محمود سعد عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: "ورحل فارس من أهل المحبة، فنانين عاشوا ليسعدوا الناس وأخذوا معهم وقت الرحيل كل المحبة، واستحقوها، مع السلامة يا عبد العزيز.. ومن قلبي يا صديقي الغالي أتمنى أن تجد المحبة هناك مثلما هي لك هنا".

موعد ومكان جنازة عبدالعزيز مخيون

وكانت أسرة الفنان الراحل أعلنت أن صلاة الجنازة ستقام عقب صلاة العصر اليوم الأربعاء من المسجد الكبير بقرية زكي أفندي القبلية التابعة لمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، على أن يدفن الجثمان بمقابر الأسرة.

يُذكر أن عبد العزيز مخيون تعرض خلال الأيام الماضية لأزمة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى أحد مستشفيات الإسكندرية، حيث خضع للرعاية الطبية داخل قسم العناية المركزة.

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