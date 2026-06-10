نعى الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال الفنان الراحل عبدالعزيز مخيون، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة.

عبدالرحيم كمال ينعى عبدالعزيز مخيون

وكتب عبد الرحيم كمال عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "تشرفت بالعمل معه عدة مرات في فيلم الكنز، وفي مسلسل شيخ العرب همام في دور الشيخ إسماعيل، وفي مسلسل يونس ولد فضة، وفي مسلسل جزيرة غمام".

وأضاف: "ممثل كبير وعظيم ومثقف كبير وصاحب وجهة نظر وأستاذ في فهم الدراما، كان مبهرًا في فيلم الهروب وفيلم للحب قصة أخيرة، ودود وطيب القلب، وصاحب حصيلة كبيرة من الفن والثقافة، ويملك رؤية طازجة.. رحم الله الفنان المصري الكبير عبدالعزيز مخيون".

موعد ومكان جنازة الفنان عبد العزيز مخيون



وكانت أسرة الفنان الراحل أعلنت أن صلاة الجنازة ستقام عقب صلاة العصر اليوم الأربعاء من المسجد الكبير بقرية زكي أفندي القبلية التابعة لمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، على أن يوارى جثمانه الثرى بمقابر الأسرة.

يُذكر أن عبد العزيز مخيون تعرض خلال الأيام الماضية لأزمة صحية مفاجئة، استدعت نقله إلى أحد مستشفيات الإسكندرية، حيث خضع للرعاية الطبية داخل قسم العناية المركزة.

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