اعتمد حسن رداد، وزير العمل، صرف دفعة جديدة من مستحقات العمالة غير المنتظمة بقيمة إجمالية بلغت مليونًا و292 ألفًا و421 جنيهًا و84 قرشًا، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم العمالة الأكثر احتياجًا.

وزارة العمل: صرف 1.29 مليون جنيه لـ381 عاملًا

أوضحت وزارة العمل، في بيان لها، أن إجمالي المبالغ المعتمدة جرى صرفها من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، واستفاد منها 381 عاملًا في 28 محافظة خلال شهر أبريل 2026.

وأكدت الوزارة أن عمليات الصرف تمت وفقًا للضوابط المنظمة لمستحقات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.

1.11 مليون جنيه منحًا لـ241 عاملًا

أشارت الوزارة، إلى اعتماد صرف مليون و111 ألف جنيه في صورة منح ومساعدات اجتماعية لعدد 241 عاملًا من العمالة غير المنتظمة في 24 محافظة.

وأضافت أن هذه المنح تأتي ضمن برامج الدعم الاجتماعي التي تنفذها الوزارة لتوفير الحماية اللازمة للعمال الأكثر احتياجًا وتحسين أوضاعهم المعيشية.

رعاية صحية لـ140 عاملًا في 4 محافظات

كما اعتمدت الوزارة صرف 181 ألفًا و421 جنيهًا و84 قرشًا لتقديم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لعدد 140 عاملًا في 4 محافظات.

وشملت المساعدات تغطية تكاليف العلاج بالمستشفيات والصيدليات، بما يسهم في تخفيف الأعباء الصحية والمالية عن المستفيدين وأسرهم.

وزارة العمل: استمرار برامج الحماية الاجتماعية

أكدت وزارة العمل، استمرار تنفيذ برامج الرعاية والحماية للعمالة غير المنتظمة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لهذه الفئة.

وشددت الوزارة على مواصلة التوسع في تقديم أوجه الدعم الاجتماعي والصحي، والعمل على ضمان وصول الخدمات والمساعدات إلى مستحقيها بمختلف المحافظات، بما يعزز شبكة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة في أنحاء الجمهورية.