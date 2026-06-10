مركز الفلك يكشف موعد رأس السنة الهجرية 1448هـ

توقع مركز الفلك، أن يكون يوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2026 غرة شهر محرم 1448 هـ في غالبية دول العالم الإسلامي، وذلك استنادًا إلى الحسابات الفلكية الخاصة برؤية الهلال مساء الإثنين 15 يونيو.

وأوضح المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، أن تحري هلال شهر محرم سيتم في مختلف الدول الإسلامية يوم الإثنين، مشيرًا إلى أن رؤية الهلال ستكون ممكنة باستخدام التلسكوب من مناطق واسعة في آسيا وأفريقيا وأوروبا، بينما يمكن رؤيته بالعين المجردة من أجزاء من غرب أفريقيا وجنوب غرب أوروبا ومعظم الأمريكيتين.

رؤية الهلال في مصر والدول العربية

أشار التقرير إلى أن القمر سيغيب في القاهرة بعد 47 دقيقة من غروب الشمس، ويبلغ عمر الهلال 15 ساعة و16 دقيقة، ما يجعل رؤيته ممكنة باستخدام التلسكوب، وقد تكون ممكنة بالعين المجردة في حال صفاء الغلاف الجوي بشكل كامل.

كما أوضح أن الهلال سيكون قابلًا للرصد بالتلسكوب في مكة المكرمة وأبوظبي، بينما تزداد فرص الرؤية في مدن عربية أخرى مثل عمّان والقدس والرباط.

موعد غرة شهر محرم

أكد مركز الفلك، أن وجود إمكانية لرؤية الهلال من أجزاء واسعة من العالم الإسلامي مساء الإثنين يجعل من المتوقع أن تعلن غالبية الدول الإسلامية يوم الثلاثاء 16 يونيو أول أيام شهر محرم وبداية العام الهجري الجديد 1448 هـ.

خريطة توضح فرص الرؤية

أوضح التقرير أن الخريطة الفلكية الخاصة برؤية الهلال تُظهر تفاوت فرص الرصد حول العالم، حيث تشير المناطق الحمراء إلى استحالة الرؤية، بينما تدل المناطق الزرقاء على إمكانية الرؤية باستخدام التلسكوب فقط، والمناطق الوردية على إمكانية الرؤية بالتلسكوب وقد تُرى بالعين المجردة في ظروف مثالية، في حين تشير المناطق الخضراء إلى إمكانية الرؤية بالعين المجردة.

متابعة نتائج الرصد

دعا مركز الفلك الدولي المهتمين بمتابعة نتائج تحري الهلال إلى متابعة تقارير المشروع الإسلامي لرصد الأهلة، الذي يضم أكثر من 1500 عضو من علماء الفلك والمهتمين برصد الأهلة حول العالم، حيث يتم نشر نتائج الرصد بعد تدقيقها ومراجعتها.