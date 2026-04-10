استعاد الفنان يوسف رأفت ذكريات الطفولة أثناء وجوده مع فريق عمل مسلسل حكاية نرجس ببرنامج "معكم منى الشاذلي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي احتفالا بنجاح المسلسل الذي تم عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وتحدث يوسف رأفت عن فترة طفولته وأنه عانى من شخص كان متزوجا من والدته، وأن والده أنقذه من الإصابة بمرض نفسي.

علاقة يوسف رأفت بوالده

وعن علاقته بوالده قال: "أبويا عمره ما ضربني وأنا صغير، لكن والدتي كانت متجوزة والشخص ده كان مريض، كان عنيف جدا جدا، وهو ماكانش محتاج سبب أو أني أعمل حاجة، بس بابا أنقذني إني ماكبرتش بالتروما دي وأبقى مريض نفسي".

وتابع: "أبويا جاب لي حقي لما عرف، وحافظ إن كرامتي تبقى مرفوعة وماحدش يمد إيده عليا".

كواليس مسلسل حكاية نرجس

تدور أحداث المسلسل حول نرجس التي تعاني من ضغوط اجتماعية بسبب عدم قدرتها على الإنجاب، وتقرر خطف عدد من الأطفال وسط العديد من الأحداث المشوقة.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من ريهام عبدالغفور، حمزة العيلي، بسنت أبو باشا، تامر نبيل، سماح أنور، تأليف عمار صبري، إخراج سامح علاء.

