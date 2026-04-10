إعلان

يوسف رأفت يحكي موقفا مؤثرا: "زوج أمي كان عنيف وأبويا أنقذني"

كتب : مروان الطيب

11:37 م 10/04/2026
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    يوسف رأفت (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استعاد الفنان يوسف رأفت ذكريات الطفولة أثناء وجوده مع فريق عمل مسلسل حكاية نرجس ببرنامج "معكم منى الشاذلي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي احتفالا بنجاح المسلسل الذي تم عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وتحدث يوسف رأفت عن فترة طفولته وأنه عانى من شخص كان متزوجا من والدته، وأن والده أنقذه من الإصابة بمرض نفسي.

علاقة يوسف رأفت بوالده

وعن علاقته بوالده قال: "أبويا عمره ما ضربني وأنا صغير، لكن والدتي كانت متجوزة والشخص ده كان مريض، كان عنيف جدا جدا، وهو ماكانش محتاج سبب أو أني أعمل حاجة، بس بابا أنقذني إني ماكبرتش بالتروما دي وأبقى مريض نفسي".

وتابع: "أبويا جاب لي حقي لما عرف، وحافظ إن كرامتي تبقى مرفوعة وماحدش يمد إيده عليا".

كواليس مسلسل حكاية نرجس

تدور أحداث المسلسل حول نرجس التي تعاني من ضغوط اجتماعية بسبب عدم قدرتها على الإنجاب، وتقرر خطف عدد من الأطفال وسط العديد من الأحداث المشوقة.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من ريهام عبدالغفور، حمزة العيلي، بسنت أبو باشا، تامر نبيل، سماح أنور، تأليف عمار صبري، إخراج سامح علاء.

اقرأ أيضا:

ياسمين عبدالعزيز ترد على تصريحات طارق الشناوي الأخيرة عنها

عمرو سعد يكشف عن نصيحة الزعيم عادل إمام له.. ماذا قال؟

يوسف رأفت ريهام عبدالغفور منى الشاذلي مسلسل حكاية نرجس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وكالة "إس آند بي" ترفع توقعاتها لعجز الحساب الجاري لمصر إلى 4.8% بالعام
اقتصاد

وكالة "إس آند بي" ترفع توقعاتها لعجز الحساب الجاري لمصر إلى 4.8% بالعام
7 أطعمة ومشروبات ترفع مستويات السكر والضغط والكوليسترول معًا
نصائح طبية

7 أطعمة ومشروبات ترفع مستويات السكر والضغط والكوليسترول معًا
قصة فوز عمر الشريف بمليون دولار والفتاة التي أهداها الورود
أبيض في أسود

قصة فوز عمر الشريف بمليون دولار والفتاة التي أهداها الورود

تقرير دولي يقدر خروج أموال ساخنة من مصر بـ 10 مليارات دولار خلال مارس..
أخبار البنوك

تقرير دولي يقدر خروج أموال ساخنة من مصر بـ 10 مليارات دولار خلال مارس..
"غياب الشناوي وكامويش".. قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري المصري
رياضة محلية

"غياب الشناوي وكامويش".. قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري المصري

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

على خطى موديز.. ستاندرد آند بورز تبقي على تصنيف مصر مع نظرة مستقبلية مستقرة
42 مصابًا.. ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس قنا الصحراوي