بدء عزاء والد السيناريست محمود حمدان في "الحامدية الشاذلية"

كتب : مروان الطيب

06:42 م 10/04/2026

بدأ منذ قليل عزاء والد السيناريست محمود حمدان، مساء اليوم الجمعة في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

وكان السيناريست محمود حمدان أول الحضور، وظهر وهو يستقبل الوافدين على عزاء والده متأثرا برحيله وسط مواساة الأهل والأصدقاء ونجوم الوسط الفني.

محمود حمدان يعلن رحيل والده

أعلن السيناريست محمود حمدان عن وفاة والده صباح اليوم الثلاثاء، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".

وكتب محمود حمدان: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي، اللهم اغفر له وارحمه، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأكرم نزله ووسّع مدخله، اللهم اجعل مرضه وصبره عليه في ميزان حسناته، اللهم اجعل قبره روحًا وريحانًا، وافرشه من فراش الجنة، وأنِر عليه قبره بنور من رحمتك".

لم يتمالك السيناريست محمود حمدان نفسه في جنازة والده الراحل، الذي تم تشييع جثمانه في مسقط رأسه بمحافظة البحيرة، وسط مواساة الأهل والأصدقاء.

محمود حمدان ينتظر عرض "شمشون ودليلة" قريبا

ينتظر السيناريست محمود حمدان عرض فيلمه الجديد "شمشون ودليلة" بطولة الفنان أحمد العوضي والفنانة مي عمر في أول تعاون لهما على شاشة السينما.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد عصام السيد، عصام السقا، خالد سرحان، تأليف محمود حمدان، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج رؤوف السيد.

