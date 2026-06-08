كشفت الفنانة غادة عادل تفاصيل تعرضها لأزمة نفسية وصحية مرت بها خلال الفترة الماضية، تسببت في زيادة ملحوظة بوزنها، مؤكدة أنها خاضت رحلة طويلة لاستعادة توازنها الصحي والنفسي.

وأوضحت غادة عادل في لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة"، تقديم اسعاد يونس، أنها عانت من حالة اكتئاب بسبب الإفراط في تناول الطعام، سواء الصحي أو غير الصحي، ما أدى إلى زيادة وزنها ليصل إلى نحو 77 كيلو، الأمر الذي أثر عليها نفسيًا بشكل كبير.

حقن المونجارو

وأضافت أنها تلقت نصائح من بعض المقربين بالاستعانة بحقن التخسيس "المونجارو"، لكنها لم تتخذ القرار بشكل متسرع، وفضلت في البداية استشارة طبيب متخصص وإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة للتأكد من ملاءمة العلاج لحالتها الصحية.

وأشارت إلى أن نتائج الفحوصات أكدت إمكانية استخدامها للحقن، لتبدأ بعدها رحلة فقدان الوزن تحت إشراف طبي، بالتزامن مع ممارسة الرياضة بانتظام والالتزام بنظام غذائي صحي يعتمد على كميات محدودة من الطعام.

انخفاض الوزن في 3 أشهر

وأكدت الفنانة أنها تمكنت من خفض وزنها إلى 61 كيلو خلال ثلاثة أشهر فقط، ونجاح التجربة لم يكن بسبب الحقن وحدها، بل نتيجة الجمع بين العلاج والمتابعة الطبية والنظام الغذائي والتدريبات الرياضية السليمة.





أعمال غادة عادل الفنية

شاركت غادة عادل في فيلم "فيها إيه يعني"، الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية الرومانسية.

الفيلم ماجد الكدواني، وغادة عادل، وأسماء جلال، ومصطفى غريب، وميمي جمال، وريتال عبدالعزيز، وهو من إنتاج شركات ماجيك بينز وسينرجي بلس ورشيدي فيلمز وروزناما، ومن تأليف مصطفى عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، وإخراج عمر رشدي حامد.

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