علقت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله، على الحلقة الثامنة من مسلسل "ورد على فل وياسمين" بعد عرضها.

تعليق ماجدة خيرالله على مسلسل ورد على فل وياسمين

وقالت خيرالله، عبر حسابها على فيسبوك: "في الحلقة الثامنة وهى الأقوى، من مسلسل يا ورد على فل وياسمين، يعترف د. طارق (أحمد عبد الوهاب) بحبه لإلهام ( صبا مبارك) فيكون ردها غير متوقع، صادم ومؤلم وواقعي، ويقدمان في هذا المشهد أعلى أداء مليء بالشجن، ويكون رد فعله قليل الكلام ولكنه صادق ومؤلم".

وتابعت: "يؤكد أننا أمام نجم شاب قادم بشده، إذا لم يتعجل خطواته القادمة، أما صبا مبارك فقد وصلت الى حالة من الصدق الفني حتى أن صوتها وأداءها في هذا المشهد يكشف أعماقها ويكذب ما تنطق به من كلمات ربما لأن خبراتها في الحياة تفوق خبراته، وتحاول أن تمنع الآلم القادم من جراء علاقة عاطفية غير متكافئة تماما".

وأضافت ماجدة خيرالله: "المسلسل يزداد سخونة ويضع المشاهد أمام شلال من التوقعات".

أحداث مسلسل ورد على فل وياسمين

تدور أحداث مسلسل "ورد على فل وياسمين" في 15 حلقة، ويعرض في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل عبر منصة "شاهد".

ويضم العمل مجموعة من النجوم، وهم: صبا مبارك، وليد فواز، أحمد عبدالوهاب، فدوى عابد، ميمي جمال، سلوى محمد علي، إسماعيل فرغلي، وياسر عزت، ومن تأليف عمرو سمير عاطف ووائل حمدي، ومن إخراج محمود عبدالتواب.

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