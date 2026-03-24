حاصرت فيلم "السلم والثعبان 2: لعب عيال" أزمات عديدة قبل وبعد خروجه إلى النور عبر دور السينما، ومؤخراً إحدى المنصات، حيث تصاعد الجدل المثار حوله.

وبدأت رحلة الفيلم، الذي تصدر "تريند" مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث "جوجل"، في يناير 2025 مع إعلان المخرج طارق العريان عن بداية تصويره، استعداداً لعرضه في موسم عيد الأضحى.

اعتذار منة شلبي وانسحاب هاني سلامة

أعلن المخرج طارق العريان في البداية، عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، عن تقديم فيلم "السلم والثعبان 2" تحت عنوان فرعي "أحمد وملك"، من بطولة عمرو يوسف ومنة شلبي، مشيراً إلى أنه من تأليف أحمد حسني، في حين كان الجزء الأول من تأليف محمد حفظي.

وقدمت النجمة منة شلبي اعتذارها عن بطولة الفيلم، قبل أن تحل محلها الفنانة أسماء جلال، كما جرى تعديل عنوان العمل إلى "السلم والثعبان: لعب عيال".

وكشف المخرج طارق العريان، خلال لقائه مع برنامج "سينماتك" في مهرجان الجونة السينمائي، أن مؤلف "السلم والثعبان" السيناريست محمد حفظي، قام بكتابة مسودة للجزء الثاني من الفيلم كتكملة لقصة البطلين "حازم وياسمين"، موضحاً أنهم عرضوها على بطل الفيلم هاني سلامة، ولكنه رفض المشاركة.

غضب نجوم "السلم والثعبان" وتراجع عمرو دياب

وقال المخرج طارق العريان إن النجمين عمرو دياب وأحمد السقا كانا من أوائل المرشحين لتقديم بطولة فيلم "السلم والثعبان" الذي قُدم عام 2001، لكنهما لم يتحمسا للعمل قبل إتمام التعاقد مع هاني سلامة وأحمد حلمي.

وتعرض الفيلم للعديد من الأزمات، ومنها تأكيد المخرج طارق العريان حذفه 90% من مشاهد العمل بعد التصوير، الأمر الذي أثار غضب الممثلين، باستثناء حلا شيحة.

السلم والثعبان (2001)

عُرض الجزء الأول من فيلم "السلم والثعبان" عام 2001، وقام ببطولته: هاني سلامة، حلا شيحة، وأحمد حلمي، بمشاركة رجاء الجداوي، ومها عمار، وطارق التلمساني، وعادل أمين، وثريا إبراهيم، وزينب إسماعيل، وعلا رشدي، وسامية عاطف، وعمرو سلامة، وكريمة البدوي، وعبير رفعت، وأشرف دويدار، ونسمة محمود، وهبة توفيق، وياسمين طارق، ومن تأليف محمد حفظي وإخراج طارق العريان.

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي، حول قصة "حازم" (هاني سلامة) وهو شاب مستهتر، فشل في أن يكون زوجاً جيداً أو أباً جيداً، لكن حياته تبدأ في العودة للمسار السليم بعد دخول "ياسمين" (حلا شيحة) حياته، حيث يواجهان معاً العديد من المشاكل في بداية علاقتهما، لكن الحب يفرض كلمته في النهاية.

مشاهد جريئة واستياء "مصر للطيران"

تصاعد الجدل حول فيلم "السلم والثعبان: لعب عيال" مع عرضه عبر إحدى المنصات في موسم عيد الفطر، بعد 5 أشهر من طرحه في دور العرض السينمائي؛ إذ تعرض صناعه للهجوم بسبب "المشاهد الجريئة" بين أبطاله عمرو يوسف وأسماء جلال.

كما قامت شركة "مصر للطيران" بإصدار بيان أعربت فيه عن استيائها الشديد من الفيلم، بسبب ظهور الزي الرسمي لأطقم الضيافة الجوية في أحد المشاهد بشكل اعتبرته الشركة غير لائق، ولا يعكس الصورة المهنية المشرفة للعاملين بها.

ويشارك في بطولة الفيلم: عمرو يوسف، أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، وحاتم صلاح، وهو من تأليف أحمد حسني وإخراج طارق العريان.

