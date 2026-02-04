إعلان

تألقت في أحدث ظهور لها.. 20 صورة لـ كارولين عزمي بإطلالات أنيقة

كتب : سهيلة أسامة

10:39 ص 04/02/2026
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    كارولين عزمي في حفل المتحدة
  كارولين عزمي (3)
    كارولين عزمي (3)
  • عرض 20 صورة
    كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور (5)
  • عرض 20 صورة
    كارولين عزمي بإطلالة جريئة
  كارولين عزمي
    كارولين عزمي
  • عرض 20 صورة
    كارولين عزمي بإطلالة صيفية
  فستان كارولين عزمي
    فستان كارولين عزمي
  كارولين عزمي (14)
    كارولين عزمي (14)
  سيلفي كارولين عزمي
    سيلفي كارولين عزمي
  • عرض 20 صورة
    جلسة تصوير انيقة لكارولين
  كارولين
    كارولين
  • عرض 20 صورة
    كارولين عزمي من أحدث ظهور (3)
  • عرض 20 صورة
    الفنانة كارولين عزمي (1)
  كارولين عزمي
    كارولين عزمي
  كارولين انيقة
    كارولين انيقة
  كارولين بفستان انيق
    كارولين بفستان انيق
  كارولين عزمي (4)
    كارولين عزمي (4)
  • عرض 20 صورة
    كارولين في جلسة تصوير باللون الابيض
  كارولين بفستان قصير
    كارولين بفستان قصير

تألقت الفنانة كارولين عزمي في أحدث ظهور لها بحفل الشركة المتحدة، لدراما مسلسلات رمضان، وظهرت بفستان أنيق

وتصدر اسم الفنانة الشابة محركات البحث، إذ ظهرت بفستان أسود أنيق على السجادة الحمراء.

يذكر أن الفنانة كارولين عزمي تشارك في مسلسل "رأس الأفعى" بطولة الفنان أمير كرارة، المقرر أن ينافس ضمن موسم دراما رمضان 2026.

المسلسل من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف بيتر ميمي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم بينهم: شريف منير، ماجدة زكي، مراد مكرم، كارولين عزمي، أحمد غزي، والعمل من إنتاج شركة سينرجي.

كارولين عزمي كارولين عزمي أنيقة مسلسل رأس الأفعى

