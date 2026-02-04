تألقت في أحدث ظهور لها.. 20 صورة لـ كارولين عزمي بإطلالات أنيقة

بعد اتهامه بالتحرش بفتاة أجنبية.. 20 صورة لـ محمود حجازي مع نجوم الفن

تألقت الفنانة كارولين عزمي في أحدث ظهور لها بحفل الشركة المتحدة، لدراما مسلسلات رمضان، وظهرت بفستان أنيق

وتصدر اسم الفنانة الشابة محركات البحث، إذ ظهرت بفستان أسود أنيق على السجادة الحمراء.

يذكر أن الفنانة كارولين عزمي تشارك في مسلسل "رأس الأفعى" بطولة الفنان أمير كرارة، المقرر أن ينافس ضمن موسم دراما رمضان 2026.

المسلسل من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف بيتر ميمي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم بينهم: شريف منير، ماجدة زكي، مراد مكرم، كارولين عزمي، أحمد غزي، والعمل من إنتاج شركة سينرجي.



