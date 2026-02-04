بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۷۳۰ لسنة ۲۰۲۵، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، الممول بمنحة قيمتها ٧٥ مليون يورو.

واستعرض النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاقية، موضحًا أن الهدف من المشروع محل الاتفاق المعروض، هو دعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال تنفيذ تدخلات تنموية متكاملة في المناطق العشوائية والأقل حظًّا، تركز على تحسين الخدمات الأساسية؛ مثل: التعليم والصحة والمياه، وتعزيز سبل العيش، وتطوير جودة الرعاية الصحية، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الهشة، مثل النساء والشباب واللاجئين، بما يُسهم في تعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي في مواجهة التحديات المتعددة.

وأضاف شكري: يُسهم المشروع في تعزيز حياة كريمة وصحية لكل المواطنين في مصر، ويهدف إلى دعم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكلية، ومواجهة التحديات المتفاقمة نتيجة الأزمات الإقليمية والدولية، وتقوية الحماية الاجتماعية من خلال تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، وأيضًا زيادة الفرص الاقتصادية؛ خصوصًا في المناطق العشوائية والأقل حظًّا.

وتابع النائب: كذلك يهدف إلى ربط التنمية الاجتماعية بالخدمات الاقتصادية المحلية؛ لضمان الاستدامة وتحقيق تأثير ملموس على حياة الفئات المستهدفة، وتحسين وصول السكان إلى الخدمات الأساسية والجودة في المناطق المستهدفة، مع التركيز على الاستدامة ومشاركة المواطنين في عملية التخطيط، وزيادة سبل العيش والفرص الاقتصادية في المناطق المستهدفة؛ خصوصًا لفئات النساء والشباب، وتحسين جودة الرعاية الصحية في المناطق المستهدفة، مع التركيز على احتياجات النساء والأطفال.

وأعلن شكري أن الاتفاق المعروض يأتي في إطار تنمية وتقوية العلاقات بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، ويساعد على تنفيذ أجندة إيجابية من أجل الازدهار والاستقرار المشتركين في ما بينهما، من خلال الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة ودعم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكلية، ومواجهة التحديات المتفاقمة نتيجة الأزمات الإقليمية والدولية، بما يتماشى واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

