الوجه يكشف أسرار صحتك.. 5 علامات تستدعي الفحص الطبي

الوجه يعكس صحة الجسم، وأي تغير فيه قد يكون إشارة مهمة تستدعي الانتباه، وكثير من الناس يفسرون بعض العلامات على الوجه على أنها مجرد إرهاق أو تعب، لكن في الواقع، قد تشير هذه العلامات إلى مشاكل صحية أكثر جدية، وفقا لموقع إكسبريس.

ظهور حبوب غير معتادة

ظهور الحبوب فجأة في مناطق غير مألوفة مثل الفك أو الرقبة غالبا ما يرتبط باضطرابات هرمونية أو مشاكل في الكبد.

وتجاهل هذه العلامات يزيد خطر تفاقم المشكلة، ومن المهم مراجعة طبيب الجلدية أو إجراء الفحوصات اللازمة لتحديد السبب ومعالجته مبكرا.

احمرار أو جفاف البشرة

البشرة الحمراء أو الجافة بشكل مستمر ليست مجرد مسألة تجميلية، بل قد تكون مؤشرا على اضطرابات الغدة الدرقية أو نقص فيتامينات مهمة مثل فيتامين A وE.

وبعض الأشخاص يكتفون باستخدام كريمات الترطيب دون معرفة السبب الحقيقي، لكن العلاج الفعال يتطلب تحديد مصدر المشكلة، سواء كان غذائيا أو مرتبطا بوظائف الغدة.

انتفاخ حول العينين

الانتفاخ المستمر أسفل العينين لا يرتبط دائما بنقص النوم، فقد يكون علامة على احتباس السوائل أو مشاكل في الكلى.

ويشير استمرار الانتفاخ إلى تحذير من الجسم، وينصح بإجراء الفحص الدوري للكلى ومراقبة ضغط الدم لمعرفة السبب بدقة.



خطوط دقيقة أو تجاعيد جديدة

التجاعيد المبكرة أو الخطوط الدقيقة حول الفم أو العينين قد تكون مرتبطة بالتوتر المزمن، قلة النوم، أو سوء التغذية.

عليك بالاهتمام بالنوم الجيد، تناول وجبات متوازنة، وشرب الماء بانتظام يساهم في تقليل ظهور هذه العلامات.



شحوب الوجه المفاجئ

تغير لون الوجه إلى الشحوب المفاجئ غالبا ما يرتبط بفقر الدم أو انخفاض ضغط الدم.

والبعض يظن أن السبب إرهاق أو سوء تغذية فقط، لكن الشحوب المفاجئ قد يكون مؤشرا لنقص الحديد أو الفيتامينات الأساسية.

عليك بفحص الدم الشامل ومتابعة مستويات الحديد والفيتامينات يساعدان في اكتشاف المشكلة مبكرا قبل تفاقمها.