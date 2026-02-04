إعلان

وفاة والد الفنانة علا رشدي

كتب : منال الجيوشي

11:21 ص 04/02/2026

علا رشدي

أعلنت الفنانة علا رشدي، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، وفاة والدها.

وكتبت علا: "إنَّا لِلِّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، توفى إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب الوزير المفوض التجاري الدكتور محمد رشدي عبدالقادر حسن، للفقيد الرحمة ولعائلته الصبر والسلوان".

وتابعت: "صلاة الجنازة يوم الأربعاء الموافق ٤ من فبراير عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، والدفن بمقابر العائلة بمقابر طريق الفيوم بالسادس من أكتوبر".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة علا رشدي مسلسل "فراولة" الذي عرض عام ٢٠٢٤، بطولة نيللي كريم.

