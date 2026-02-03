إعلان

بعد اتهامه بالتحرش بفتاة أجنبية.. 20 صورة لـ محمود حجازي مع نجوم الفن

كتب - معتز عباس:

11:00 م 03/02/2026
    محمود حجازي في حدوتة منسية
    محمود حجازي مع عائشة بن أحمد في ملف سري (2)
    محمود الطوخي والجزء الثالث من مسلسل ابو العروسة
    محمود حجازي وايمان العاصي من فيلم في عز الضهر
    محمود حجازي وابطال ابو العروسة
    محمود حجازي مع عائشة بن أحمد في ملف سري
    محمود حجازي وتوفيق عبدالحميد وصفاء الطوخي
    محمود حجازي وبشرى
    محمود حجازي وريهام حجاج
    محمود حجازي ومحمود حميدة
    محمود حجازي ومنى زكي
    محمود حجازي وصفاء الطوخي
    محمود حجازي ومينا مسعود
    محمود حجازي ومينا مسعود وايمان العاصي من فيلم في عز الضهر
    محمود حجازي ونبيل الحلفاوي (1)
    محمود حجازي ونبيل الحلفاوي (2)
    محمود حجازي ونبيل الحلفاوي
    محمود حجازي ويسرا

أثار الفنان محمود حجازي الجدل مؤخرًا، بعد تورطه في أكثر من أزمة، الأخيرة كانت تورطه في تهمة التحرش بفتاة داخل فندق شهير بمنطقة بولاق أبو العلا.

وكشف شعبان سعيد المحامي بالنقض، ومحامي الفنان محمود حجازي عن إخلاء سبيل موكله بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات في قضية التعدي على فتاة.

محمود حجازي ألقي القبض عليه أيضًا بعد اتهامه بالتعدي بالضرب على زوجته وإصابتها بعدة إصابات، لكن النيابة أخلت سبيله بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

ونستعرض في التقرير التالي 20 صورة لـ محمود حجازي مع نجوم الفن في كواليس أعمال سينمائية ودرامية.

