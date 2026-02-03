بعد اتهامه بالتحرش بفتاة أجنبية.. 20 صورة لـ محمود حجازي مع نجوم الفن

أثار الفنان محمود حجازي الجدل مؤخرًا، بعد تورطه في أكثر من أزمة، الأخيرة كانت تورطه في تهمة التحرش بفتاة داخل فندق شهير بمنطقة بولاق أبو العلا.

وكشف شعبان سعيد المحامي بالنقض، ومحامي الفنان محمود حجازي عن إخلاء سبيل موكله بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات في قضية التعدي على فتاة.

محمود حجازي ألقي القبض عليه أيضًا بعد اتهامه بالتعدي بالضرب على زوجته وإصابتها بعدة إصابات، لكن النيابة أخلت سبيله بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

ونستعرض في التقرير التالي 20 صورة لـ محمود حجازي مع نجوم الفن في كواليس أعمال سينمائية ودرامية.

