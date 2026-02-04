إعلان

اعترافات جدة استغلت حفيدها في التسول بالقليوبية: "كنت بستعطف الناس"

كتب : علاء عمران

12:34 م 04/02/2026 تعديل في 12:44 م

سيدة تستغل طفلاً في أعمال التسول

كتب - علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ملابسات تداول صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر سيدة تستغل طفلاً في أعمال التسول بمحافظة القليوبية، حيث نجحت في ضبط المتهمة وتحرير الطفل.
وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية عبر فيس بوك، إنه بالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية والد الطفل (مقيم بمركز القناطر الخيرية)، وبسؤاله أكد أن السيدة التي تظهر بالصورة هي "جدة الطفل"، مشيراً إلى اعتيادها استغلال حفيده في استجداء المارة، وأنها هربت فور انتشار صورها.
وبتتبع خط سير المتهمة، نجحت مأمورية أمنية في ضبطها بمكان اختبائها بمحافظة الشرقية وبصحبتها الطفل، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة كسب عطف المواطنين والتربح مادياً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

