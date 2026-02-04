قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بالسجن المشدد 15 عامًا، وتغريم 100 ألف جنيه، على تشكيل عصابي مكوَّن من 6 أشخاص، لاتهامهم بجلب ونقل وترويج المواد المخدرة بنطاق محافظة جنوب سيناء.

صدر الحكم برئاسة إيهاب محمد عصمت، وعضوية محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور عبدالناصر محمد وكيل النيابة، ومحمد عبد الستار، وأحمد عبدالباسط سكرتارية التحقيق.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 14 يونيو الماضي، بدائرة قسم شرطة أبو زنيمة، عقب ورود معلومات إلى الجهات الأمنية تفيد بقيام المدعو «س.ر.س» الشهير بـ«أبو عدي»، والمعلوم أمنيًا بالاتجار في المواد المخدرة والاختباء بالمناطق الجبلية، بتكوين تشكيل عصابي لجلب ونقل المخدرات.

وكشفت التحريات أن المتهم أرسل شخصين بحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة للالتقاء بأحد الأتوبيسات التابعة لإحدى شركات للسياحة بطريق شرم الشيخ الدولي، حيث جرى الاتفاق مع سائق الأتوبيس، المتهم الأول، على التوقف بالطريق ووضع المواد المخدرة داخل الأتوبيس عن طريق فتح حقائب الركاب وإخفائها داخل الشنط، لإبعاد الشبهات وعدم لفت الأنظار.

وأكدت المعلومات أن سائق الأتوبيس استلم المواد المخدرة بالفعل أثناء الرحلة من شرم الشيخ إلى نفق الشهيد أحمد حمدي، وعلى الفور تحركت القوات الأمنية، وتمكنت من ضبط الأتوبيس والسائق ومعاونه.

وبتفتيش الأتوبيس، عُثر على 4 أجولة، وبفتحها تبين احتواؤها على 2500 قطعة كبيرة من مخدر الحشيش، كما عُثر بحوزة المتهمين على مبالغ مالية وهواتف محمولة. وبمواجهتهما، أنكرا علمهما بالمضبوطات، وأقرا بالتوقف في الطريق وانتظار شخصين قاما بوضع الأجولة داخل الأتوبيس، مع نفي معرفتهما بمحتوياتها أو بالمدعو «أبو عدي».

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخصين اللذين قاما بوضع المواد المخدرة داخل الأتوبيس، وهما «ع.ص.ع.ح»، المعروف أمنيًا بسابق اتهامه في قضايا مخدرات وسرقات وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، و«ع.م.ح.أ» المقيم بقرية وادي الطور، كما جرى ضبط السيارة المستخدمة في نقل المخدرات وتحمل أرقام «ج.ن.ط 9673».

وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابي ضم سائقي الأتوبيس، تخصص في جلب وترويج المواد المخدرة والاتجار بها، مستخدمين الأتوبيس والسيارة المضبوطة لنقلها من جنوب سيناء إلى محافظات أخرى.

وكشفت مراجعة السجل الإجرامي للمتهم «ع.ص.ع.ح» عن سبق اتهامه في 9 قضايا متنوعة، شملت الاتجار في المخدرات، والسرقة، وسرقة الحيوانات والمتاجر، وحيازة أسلحة نارية ومخدرات بعدة محافظات، كما أرشد المتهمان عن باقي أفراد التشكيل القائمين على إعداد وتجهيز المواد المخدرة وتسليمها لتجار التجزئة بالمحافظات.

وجرى التحفظ على الأتوبيس والسيارة ربع النقل بديوان القسم تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة برقم 173 لسنة 2025 جنح أبو زنيمة.

وبعرض المتهمين على جهات التحقيق بمدينة رأس سدر، قرر وكيل النائب العام حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد، والتحفظ على المضبوطات، وسرعة ضبط المتهمين الهاربين.

وأُحيلت أوراق القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، وقُيدت برقم 829 كلي جنوب سيناء لسنة 2025، وبجلسة اليوم قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 عامًا حضوريًا على أربعة متهمين، وغيابيًا على اثنين من التشكيل العصابي.