الداخلية تكشف حقيقة تحرش طبيب بفتاة عبر "الموبايل" في الإسكندرية

كتب : علاء عمران

12:26 م 04/02/2026 تعديل في 12:40 م

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء فتاة بتعرضها للتحرش اللفظي عبر رسائل نصية من طبيب بإحدى مستشفيات الإسكندرية.

وقالت الوزارة في بيان، إنه بالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية، إلا أن التحريات أمكنت من تحديد هوية الفتاة (مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل)، وباستدعائها أفادت بأن الطبيب (مقيم بدائرة قسم محرم بك) استغل ملفها الطبي للحصول على رقم هاتفها، وأرسل رسائل اعتبرتها "خارجة عن الإطار الطبي".

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطبيب المشكو في حقه، وبمواجهته لم ينكر إرسال الرسائل، لكنه برر ذلك بأنها كانت في "إطار مهني" لتحديد موعد عملية جراحية للمريضة وليس بغرض التحرش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق.

علاء عمران الإسكندرية التحرش الموبايل

