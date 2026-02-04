الصحة: 26 ألف مستفيد من الخدمات الطبية بمعرض الكتاب

كتب- أحمد جمعة:

قالت وزارة الصحة والسكان إنها قدمت خدمات طبية وتوعوية لـ26 ألفًا و859 زائرًا ومترددًا على معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57، وذلك منذ انطلاق الفعاليات يوم 22 يناير وحتى 3 فبراير 2026.

ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة للتأمين الطبي للمعرض، بالتنسيق مع وزارة الثقافة، حرصًا على صحة وسلامة الزوار والوفود المشاركة من ضيوف مصر.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن فرق التواصل المجتمعي والدعم النفسي قدمت جلسات توعوية ونفسية متنوعة حول التدخين والإدمان والأطفال والمراهقين، مع التركيز على أهمية الصحة النفسية، ثقافة التعافي، والتأهيل تحت مظلة المبادرة الرئاسية «صحتك سعادة».

كما شملت الخدمات التوعوية نصائح وقائية لأمراض الجهاز التنفسي في الشتاء، والتعريف بمبادرات «100 مليون صحة» و«بداية جديدة لبناء الإنسان»، مع توزيع نحو 26 ألف مطبوعة تثقيفية وتوعوية على زوار المعرض.

وأشار إلى تقديم 4240 خدمة طبية عبر عيادات متنقلة موزعة بممرات المعرض، تضم تخصصات الجراحة والأسنان والباطنة وصحة المرأة، إلى جانب قياس ضغط الدم والسكر ضمن مبادرة متابعة الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، مع توفير أدوية الطوارئ والمسكنات والمستلزمات الطبية والوقائية.

وبلغ عدد المتبرعين بالدم 861 متبرعًا، حيث شجعت الفرق على التبرع التطوعي بعد إجراء الكشف الطبي وقياس الهيموجلوبين، والفحص عن الفيروسات المنقولة بالدم وتحديد الفصيلة، مع إمكانية الحصول على النتائج عند الطلب.

واستقبل جناح الأمانة العامة للصحة النفسية 5690 زائرًا، للإجابة على استفسارات الخدمات المقدمة، وتقديم استشارات نفسية مجانية طوال فترة المعرض، بهدف تعزيز التوعية بالصحة النفسية، علاج الإدمان، وإزالة الوصمة عن المرضى النفسيين.