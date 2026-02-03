"جريئة وشتوية".. بسمة بوسيل تخطف الأنظار بأكثر من إطلالة مختلفة

"همثل إمتى لما أموت؟"..ماذا قالت البلوجر أم جاسر عن محاولة خوضها مجال التمثيل

بعد اتهامه بالتحرش بفتاة أجنبية.. 20 صورة لـ محمود حجازي مع نجوم الفن

كشفت المطربة بسمة بوسيل عن أحدث ظهور لها بأكثر من إطلالة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

ونشرت بسمة صورًا لها أحدى ظهرت مرتدية فستان جريء، وأخرى مرتدية ملابس شتوية ثقيلة، عبارة عن جاكت جلد وكوفية صوف، وصورة بملابس المنزل.

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جميلة يا قلبي"، "حلوة الصور"، "طول عمرك قمر"، "الفستان والعقد تحفة"، "برنسيسة البلد"، "الأناقة مفيش زيها".