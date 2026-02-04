كريس تاكر وكيفن سبيسي الأبرز.. نجوم طاردهم ملفات جزيرة إبستين

كشفت وثائق جديدة تخص جزيرة إبستين عن العديد من أسماء أبرز النجوم والمشاهير حول العالم، تورطوا في قضايا تتعلق باغتصاب قصر، والتي أثارت جدلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت تقارير عالمية، أن هناك قرابة الـ 3 ملايين وثيقة، تم الإفراج عنها من قبل وزارة العدل الأمريكية، تضمنت هذه الوثائق العديد من أشهر الأسماء في كافة المجالات أبرزهم المنتج هارفي واينستين، ومغني الراي حاي زي، والمغني بوشا تي.

وتم تداول الآلاف من الصور ومقاطع فيديوهات من الملفات التي تم الإفراج عنها، إذ ظهر العديد من المشاهير وهم يستمتعون بحفلات وصفها البعض بالمشبوهة وتضمنت العديد من الفتيات القاصرات.

كان من أبرز المشاهير الذين ظهروا في ملفات إبستين، النجم الأمريكي كريس تاكر، الممثل كيفن سبيسي، المخرج بريت راتنر، وظهر العديد منهم في أوضاع غريبة وأثارت العديد من التساؤلات.

ناشطة أمريكية تفجر مفاجأة عن جزيرة إبستين

يذكر أن الناشطة الأمريكية الراحلة، فرجينيا جوفري، فجرت مفاجأة من خلال مذكراتها التي تم نشرها بعد أشهر من انتحارها في شهر إبريل الماضي.

كشفت عدد من الوثائق الخاصة بالملياردير الراحل جيفري إبستين خلال محاكمته في نيويورك بتهمة استغلال قاصرات، عن عدد من الأسماء المتورطة في القضية الشهيرة أبرزهم الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، دوق يورك أندرو أمير قصر باكنجهام، المغني الراحل مايكل جاكسون، رئيس الولايات المتحدة الأسبق دونالد ترامب، و الفيزيائي ستيفن هوكينج.

وعلى الرغم من رحيل "إبستين" منتحرًا في السجن بمدينة نيويورك في أغسطس عام 2019، إلا أن لا تزال محاكمته قائمة حتى الآن والتي كشفت عن ما يقرب من 170 شخصاً من بينهم العديد من المشاهير والسياسيين وتضمنت شهادات الضحايا منهم فيرجينا جيوفري، وشريكة "إيبستين" جيسلين ماكسويل، حيث أشارت التقارير إلا أن ظهور هذه الأسماء من الساسة والمشاهير لا تعني تورطهم إلا إذا تم توجيه تهم جنائية لهم.

من أبرز هذه الشهادات، كانت ضد المغني الراحل مايكل جاكسون حيث كشفت الوثائق أن إحدي الشهود التقت "مايكل" في منزل "إبستين" وأن المغني الراحل طلب منها أن تمنحه جلسة تدليك لكنها رفضت.

كما تصدر اسم دونالد ترامب القائمة إلى جانب الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك، والمخرج الأمريكي وودي الان، وسط اتهامات لـ"جيفري" إدارته لشبكة "دعارة للقاصرات" على جزيرة امتلكها في جزر فيرجين بالكاريبي.

