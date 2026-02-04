مزارع التهمت النيران حظيرته في منوف: 3 عجول نفقت وشقا العمر ضاع -صور

اندلع حريق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، داخل حظيرة مواشي بمنطقة أرض الشعار بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، ما أسفر عن نفوق 3 عجول واحتراق الحظيرة بالكامل، دون وقوع خسائر بشرية.

وقال محمد عبد العزيز، أحد أصحاب الحظيرة، لموقع "مصراوي"، إن الحريق نشب نحو الساعة 1 بعد منتصف الليل، موضحًا أنه غادر الحظيرة قرابة الساعة 12 متجهًا إلى منزله، قبل أن يفاجأ بأحد جيرانه يناديه ويبلغه بوجود دخان ونيران تخرج من الحظيرة.

وأضاف أنه توجه مسرعًا إلى موقع الحريق، وحاول إنقاذ أكبر عدد ممكن من المواشي، إلا أن سرعة انتشار النيران حالت دون ذلك، مؤكدًا أن الخسائر كبيرة وتمثلت في نفوق 3 عجول إلى جانب احتراق الحظيرة بالكامل، والتي تعد مصدر رزقه الوحيد، إذ يعمل مزارعًا ولا يمتلك عملًا آخر.

وأشار إلى أن الأهالي حاولوا إخماد الحريق بالجهود الذاتية قبل وصول قوات الحماية المدنية، التي دفعت بسيارات الإطفاء وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، فيما لا تزال أسباب الحريق الذي استمر ساعة كاملة، غير معروفة حتى الآن.

جدير بالذكر أن مدينة منوف شهدت 3 حرائق خلال أسبوع واحد، حيث اندلع حريق أول أمس عند منطقة السلخانة وأثار حالة من القلق بين السكان، كما سبق ذلك بيوم حريق ضخم التهم 12 محلًا تجاريًا وتسبب في خسائر كبيرة بجوار موقف مصر في قلب المدينة، ما زاد من مخاوف الأهالي بسبب تكرار تلك الحوادث في فترة زمنية قصيرة.

اقرأ أيضًا:

حريق يلتهم حظيرة مواشي بالمنوفية

النيران حاصرت المنطقة.. حريق يلتهم مخبزًا بمشروع مستقبل مصر في منوف -صور

بعد تصاعد كثيف للدخان.. إخماد حريق مخبز مشروع "مستقبل مصر" في منوف -صور