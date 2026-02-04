إعلان

بعد طرح بوستر مسلسل "فن الحرب".. يوسف الشريف يتصدر تريند "جوجل"

كتب : نوران أسامة

12:00 م 04/02/2026

بوستر مسلسل فن الحرب

تصدر اسم الفنان يوسف الشريف تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن كشفت منصة "واتش إت" عن البوستر الرسمي لمسلسل "فن الحرب"، استعدادًا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

ويُعد مسلسل "فن الحرب" عودة للفنان يوسف الشريف إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب، حيث كانت آخر مشاركاته من خلال مسلسل "كوفيد 25"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2021.

وتدور أحداث مسلسل "فن الحرب" حول شخصية زياد، الذي يختار طريق التمثيل بدلًا من الانضمام إلى أعمال والده، إلا أن خيانة مفاجئة تؤدي إلى انهيار إمبراطورية العائلة ودخول والده السجن، وبعد وفاة والده، يعود زياد مصممًا على استرداد الأموال المسروقة واستعادة اسم العائلة، مستعينًا بموهبته في التمثيل وحيله الذكية للانتقام ممن دمّروا حياته، ومع اقترابه من تحقيق هدفه، يجد نفسه عالقًا في لعبة مزدوجة وخطيرة، خاصة بعد وقوع دينا، ابنة عدوه، في حبه ومساعدتها له سرًا.

يوسف الشريف مسلسل فن الحرب تريند جوجل مسلسلات رمضان 2026 دراما رمضان 2026

