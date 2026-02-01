إعلان

"بكروب توب وجيبة قصيرة".. هيدي كرم تتألق في أحدث ظهور لها (صور)

كتب : نوران أسامة

01:44 م 01/02/2026
    هيدي كرم بإطلالة كاجوال
    هيدي كرم بفستان جريء
    هيدي كرم بدون مكياج
    هيدي كرم تتألق بإطلالتها الكاجوال
    هيدي كرم تتألق بفستانها الأحمر
    بكروب توب هيدي كرم تخطف الأنظار
    هيدي كرم جريئة في أحدث ظهور
    هيدي كرم تنشر صورًا جديدة عبر حسابها بموقع إنستجرام

تألقت الفنانة هيدي كرم في أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا، ولاقت إعجاب جمهورها.

ونشرت هيدي الصور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة ارتدت خلالها كروب توب باللون الأخضر وجيبة قصيرة.

وحازت الصور تفاعلًا واسعًا من جمهورها ومحبيها، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "قمر أوي"، "ولا غلطة"، "جمال"، "تجنن"، "جميلة أوي"، "ربنا يحفظك".

يُذكر أن الفنانة هيدي كرم تعاقدت مؤخرًا على بطولة فيلم "عيلة دياب ع الباب"، من إنتاج محمد رشيدي وإخراج وائل إحسان، ويشاركها البطولة الفنان محمد سعد.

هيدي كرم اطلالة هيدي كرم كروب توب

