"بكروب توب وجيبة قصيرة".. هيدي كرم تتألق في أحدث ظهور لها (صور)

تألقت الفنانة هيدي كرم في أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا، ولاقت إعجاب جمهورها.

ونشرت هيدي الصور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة ارتدت خلالها كروب توب باللون الأخضر وجيبة قصيرة.

وحازت الصور تفاعلًا واسعًا من جمهورها ومحبيها، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "قمر أوي"، "ولا غلطة"، "جمال"، "تجنن"، "جميلة أوي"، "ربنا يحفظك".

يُذكر أن الفنانة هيدي كرم تعاقدت مؤخرًا على بطولة فيلم "عيلة دياب ع الباب"، من إنتاج محمد رشيدي وإخراج وائل إحسان، ويشاركها البطولة الفنان محمد سعد.

