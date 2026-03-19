قرار مبكر من توروب.. كيف يستعد الأهلي لمواجهة الحسم أمام الترجي؟

كتب : مصراوي

09:01 ص 19/03/2026
قرر يس توروب، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، دخول اللاعبين في معسكر مغلق مبكر استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي، ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي، بعد أن خسر الأهلي لقاء الذهاب بهدف دون رد سجّله محمد أمين توجاي من ركلة جزاء يوم الأحد الماضي.

قرار مبكر من توروب قبل مواجهة الترجي

وكشف مصدر مطلع أن توروب فضل بدء المعسكر المغلق مبكرا وتحديدا اعتبارًا من اليوم الخميس، بدلًا من الاكتفاء بالمعسكر ليلة اللقاء، بهدف منح الفريق وقتًا أطول للتحضير البدني والفني والتكتيكي، وتحليل مباراة الذهاب لتدارك الأخطاء واستغلال كافة الفرص في لقاء الإياب.

ويأمل الأهلي في تعويض خسارته السابقة وتحقيق الفوز أو التفوق في مجموع المباراتين لضمان التأهل إلى نصف نهائي البطولة الإفريقية، في ظل التحدي الصعب الذي يمثله الترجي التونسي.

الأهلي توروب الترجي التونسي دوري أبطال أفريقيا

