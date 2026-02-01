إعلان

صور- ملك أحمد زاهر تشارك جمهورها أحدث إطلالاتها

كتب : سهيلة أسامة

12:18 م 01/02/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    ملك أحمد زاهر (3)
  • عرض 10 صورة
    ملك أحمد زاهر (4)
  • عرض 10 صورة
    ملك أحمد زاهر (9)
  • عرض 10 صورة
    ملك أحمد زاهر (5)
  • عرض 10 صورة
    ملك أحمد زاهر (8)
  • عرض 10 صورة
    ملك أحمد زاهر (6)
  • عرض 10 صورة
    ملك أحمد زاهر (10)
  • عرض 10 صورة
    ملك أحمد زاهر (1)
  • عرض 10 صورة
    ملك أحمد زاهر (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر جمهورها صورًا من أحدث إطلالاتها خلال شهر يناير.

ونشرت ملك الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "يناير، لقد كنت لطيفًا معي".

ولاقت الصور إعجاب متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات: "قمر"، "أجمل ملك"، "زي القمر ما شاء الله".

جدير بالذكر أن ملك عُرض لها في 2025 مسلسل سيد الناس الذي شاركت به في السباق الرمضاني، إخراج محمد سامي، بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، أحمد فهيم، ريم مصطفى، إنجي المقدم، أحمد زاهر، منة فضالي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

كما شاركت في بطولة مسلسل أزمة ثقة، ومسلسل ساعته وتاريخه.

اقرأ أيضًا:

أحمد العوضي ينشر صورة من كواليس حفل المتحدة ويارا السكري تعلق

بسنت أبو باشا تخطف الأنظار في حفل "Ramadan Premier" للشركة المتحدة (صور)

ملك أحمد زاهر اطلالة ملك أحمد زاهر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عند كتابة الذهب بالجرامات في القائمة هل رده يكون ربا؟.. أمين الفتوى يوضح
أخبار

عند كتابة الذهب بالجرامات في القائمة هل رده يكون ربا؟.. أمين الفتوى يوضح
بدأت بفول وطعمية.. حكاية مبادرة واجهت الغلاء بـ"البركة واللمة" في الشرقية
أخبار المحافظات

بدأت بفول وطعمية.. حكاية مبادرة واجهت الغلاء بـ"البركة واللمة" في الشرقية
حمو بيكا يكشف تفاصيل حياته قبل الشهرة: "اشتغلت جزار ونجار ومبيض محارة"
زووم

حمو بيكا يكشف تفاصيل حياته قبل الشهرة: "اشتغلت جزار ونجار ومبيض محارة"
6 مشروبات تضر الجهاز الهضمي.. احذر الإفراط في تناولها
نصائح طبية

6 مشروبات تضر الجهاز الهضمي.. احذر الإفراط في تناولها

"جسمه كان متشرح".. حكاية شاب قتلته زوجته أثناء تعليق زينة رمضان بالبحيرة
أخبار المحافظات

"جسمه كان متشرح".. حكاية شاب قتلته زوجته أثناء تعليق زينة رمضان بالبحيرة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

المركزي يطلق خدمة المدفوعات اللاتلامسية بـ"الموبايل والتابلت" لأول مرة
لأول مرة منذ 7 أكتوبر.. إعلام عبري: فتح معبر رفح اليوم أمام حركة المشاة