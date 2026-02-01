صور- ملك أحمد زاهر تشارك جمهورها أحدث إطلالاتها

شاركت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر جمهورها صورًا من أحدث إطلالاتها خلال شهر يناير.

ونشرت ملك الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "يناير، لقد كنت لطيفًا معي".

ولاقت الصور إعجاب متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات: "قمر"، "أجمل ملك"، "زي القمر ما شاء الله".

جدير بالذكر أن ملك عُرض لها في 2025 مسلسل سيد الناس الذي شاركت به في السباق الرمضاني، إخراج محمد سامي، بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، أحمد فهيم، ريم مصطفى، إنجي المقدم، أحمد زاهر، منة فضالي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

كما شاركت في بطولة مسلسل أزمة ثقة، ومسلسل ساعته وتاريخه.



